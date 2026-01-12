Vídeos de ajedrez | El peón aislado como fuente del arte

Identificar debilidades y medir bien su importancia es uno de los pasos esenciales para evaluar correctamente una posición. Loe peones centrales aislados (sin otro compañero en las columnas adyacentes) y pasados (ningún peón rival impide su marcha hasta la coronación) son un elemento resbaladizo en ese ámbito porque pueden ser fuertes y débiles a la vez.

La partida de este vídeo es una clase magistral sobre el asunto. El reputado gran maestro alemán Rasmus Svane sale de la apertura con uno de esos peones con doble cara. Su adversario es nada menos que Vasili Ivanchuk, uno de los genios más brillantes que ha dado el ajedrez en los últimos 50 años. Pero el ucranio comete una imprecisión, y eso basta para que Svane utilice su peón en d5 como una molesta cuña y da espacio para que su artillería pesada ataque al rey de forma implacable. Además, el remate es muy espectacular.