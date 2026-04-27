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Elecciones Andalucía
Elecciones andaluzas

RTVE emitirá el lunes 4 de mayo el primer debate de las elecciones andaluzas

La Corporación ha propuesto también la celebración de un debate cara a cara entre Moreno Bonilla y Montero

Antonio Maíllo, María Jesús Montero, Juan Manuel Moreno, Manuel Gavira y José Ignacio García.EFE/Europa Press
Agencias
Madrid -
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Radio Televisión Española (RTVE) emitirá el próximo lunes 4 de mayo el primer debate de las elecciones andaluzas, que se celebrará en la sede del centro territorial de la Corporación en Sevilla y tendrá una duración de 90 minutos. El encuentro estará presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y se emitirá en directo en La 1, en desconexión para Andalucía, tras el Telediario 2, a partir de las 21.45. También podrá seguirse en el Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Según el acuerdo alcanzado el pasado miércoles en una reunión celebrada en la sede de RTVE en Andalucía con todas las fuerzas políticas, en el debate participarán Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía), que optarán a la presidencia andaluza el 17 de mayo.

El formato incluirá una primera intervención en la que cada candidato dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta de por qué quiere ser presidente de Andalucía, seguida de tres bloques temáticos de 25 minutos sobre economía, políticas sociales y financiación autonómica, pactos y regeneración. Finalmente, el debate concluirá con el denominado ‘minuto de oro’, en el que cada participante contará con 60 segundos para solicitar el voto.

RTVE indicó, además, que ofrecerá de manera gratuita la señal del debate a todos los medios e instituciones que lo soliciten, en el marco de su función de servicio público. Asimismo, la Corporación ha propuesto también la celebración de un debate cara a cara entre Moreno Bonilla y Montero, los candidatos de las dos principales fuerzas políticas.

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