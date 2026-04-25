Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
COLUMNA

Loquillo y Manuel Vicent, gente con algo que contar

Évole es un fulano muy bueno inventándose un género, logrando complicidad no sólo con el que tiene enfrente sino con la mayoría de la gente

Jordi Évole junto a Loquillo.ATRESMEDIA
Carlos Boyero
Carlos Boyero
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Me propuse con acierto no ver más programas de Jordi Évole, después de una entrevista con una dama, imagino que aconsejado férreamente por su cadena, que representaba para mí lo del nada nadea, pero hasta límites repulsivos. Una tal Montero, que se autoproclama sin vergüenza como la persona más poderosa de todo esto. Pero Évole es un fulano muy bueno inventándose un género, logrando complicidad no sólo con el que tiene enfrente sino con la mayoría de la gente. Y constato que en su última época se acerca en plan colegueo absoluto a gente famosa que nacieron en su entorno, vecinal y solidario. Viva la cultura de barrio cuando hemos logrado el protagonismo.

Y le observo en ese entorno tan suyo, cómo no, con Loquillo. Reivindicando la lucha de clases en los barrios desnutridos que les parieron. Lo hacen muy bien. A Loquillo le conocí en una comida que prolongamos desde las 2 de la tarde hasta el anochecer. Ese fulano siempre me cayó muy bien, pero ahí constaté que además de una estrella del rock hispánico, era un hombre muy inteligente, un fulano que controla su arte, un tío tan tío como legal.

Y también veo con placer los testimonios de Manuel Vicent que les hace a Luis Alegre (soy uno de los siete mil amigos que él tiene en su inquietante biografía) y a David Trueba (le conocí cuando tenía tres años, en la casa de Palmira Trueba, uno de los seres más bondadosos, puros y cálidos que he conocido nunca). Y el tal Vicent, al que extrañamente no he conocido nunca, me cae muy bien. Hay humor, sarcasmo y sabiduría en sus respuestas. Y me solidarizo con su definición audaz de que todo se trata en esta vida de tener swing o no tenerlo. Él lo posee. Yo también. Y empiezo a llorar cuando mi amado Leo Ferré interpreta Avec le temps. Con el tiempo todo se difumina, con el tiempo ya no se ama.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Colecciones
colecciones
Descubre la colección que convierte el arte en estilo. Una selección exclusiva de piezas únicas inspiradas en grandes maestros como Picasso, Klimt y Miró.
colecciones
Petra Waszak: Pendientes "Mille Fiori". Un accesorio que complementa a la perfección el vestuario
colecciones
Bolso "Lady-Stripe" en forma de cesta fabricado en suave piel de vacuno. Versión rojo/negro
colecciones
No te quedes sin tu pieza exclusiva
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_