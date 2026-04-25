Loquillo y Manuel Vicent, gente con algo que contar

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Me propuse con acierto no ver más programas de Jordi Évole, después de una entrevista con una dama, imagino que aconsejado férreamente por su cadena, que representaba para mí lo del nada nadea, pero hasta límites repulsivos. Una tal Montero, que se autoproclama sin vergüenza como la persona más poderosa de todo esto. Pero Évole es un fulano muy bueno inventándose un género, logrando complicidad no sólo con el que tiene enfrente sino con la mayoría de la gente. Y constato que en su última época se acerca en plan colegueo absoluto a gente famosa que nacieron en su entorno, vecinal y solidario. Viva la cultura de barrio cuando hemos logrado el protagonismo.

Y le observo en ese entorno tan suyo, cómo no, con Loquillo. Reivindicando la lucha de clases en los barrios desnutridos que les parieron. Lo hacen muy bien. A Loquillo le conocí en una comida que prolongamos desde las 2 de la tarde hasta el anochecer. Ese fulano siempre me cayó muy bien, pero ahí constaté que además de una estrella del rock hispánico, era un hombre muy inteligente, un fulano que controla su arte, un tío tan tío como legal.

Y también veo con placer los testimonios de Manuel Vicent que les hace a Luis Alegre (soy uno de los siete mil amigos que él tiene en su inquietante biografía) y a David Trueba (le conocí cuando tenía tres años, en la casa de Palmira Trueba, uno de los seres más bondadosos, puros y cálidos que he conocido nunca). Y el tal Vicent, al que extrañamente no he conocido nunca, me cae muy bien. Hay humor, sarcasmo y sabiduría en sus respuestas. Y me solidarizo con su definición audaz de que todo se trata en esta vida de tener swing o no tenerlo. Él lo posee. Yo también. Y empiezo a llorar cuando mi amado Leo Ferré interpreta Avec le temps. Con el tiempo todo se difumina, con el tiempo ya no se ama.