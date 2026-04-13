Fernando Tejero: “Telecinco me ofreció un cheque en blanco para hacer de Luisma en ‘Aída”

El actor ha confesado en ‘Lo de Évole’ el que fue el primer intento de Telecinco de desactivar ‘Aquí no hay quien viva’, el gran éxito de Antena 3

Fernando Tejero saltó a la fama casi a los 40 años, en 2003, con su personaje de Emilio, el portero del caótico edificio de Aquí no hay quien viva y con un Goya por su papel en Días de fútbol. Este domingo, durante una extensa entrevista concedida a Lo de Évole, el actor confesaba algo que no había contado nunca. Durante la emisión de la exitosa serie de Antena 3, recibió un cheque en blanco de Telecinco por interpretar a un personaje que finalmente catapultó la carrera de otro actor y director. “El personaje de Aída de Paco León era para mí, el Luisma era para mí. No quise hacerlo porque no me quise enemistarme con una cadena con la que acababa de empezar“, explicó al presentador de La Sexta.

Finalmente, Telecinco logró desactivar Aquí no hay quien viva poco después, en 2006, cuando fichó a los creadores de la serie para hacer una comedia muy similar: La que se avecina, que casi 20 años después sigue en emisión.

La cadena de Mediaset también acertó con Aída, el spin-off de 7 vidas inspirado en el personaje de Carmen Machi. Se mantuvo en antena durante 10 temporadas y Paco León, el actor que finalmente encarnó al Luisma, hermano de la protagonista, acaba de estrenar una película retomando a la mayoría de los personajes de la serie.

El encuentro entre Jordi Évole y Fernando Tejero ha ocurrido en un edificio muy similar al de Aquí no hay quien viva. En uno de sus pisos les esperaba por sorpresa Malena Alterio, habitual pareja cómica del actor desde que se estrenara esta comedia y la película Torremolinos 73. “Es una de mis mejores amigas y yo la necesito aunque estemos sin vernos mucho tiempo", confiesa él, mientras que ella define su relación como “esa sensación de amigos que a lo mejor no se hablan todos los días, pero sé que cualquier día lo llamo y está”.