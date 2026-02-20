Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
COLUMNA

Los 19 segundos de Alba Carrillo

Es el tiempo que la colaboradora ha necesitado, vestida de época y con una máscara de plumas en la cara mientras acudía a un estreno, para decir y hacer feminismo

Alba Carrillo durante el photocall de máscaras para celebrar el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de la serie 'Los Bridgerton', este martes en el Casino de Madrid.Daniel Gonzalez (EFE)
Ángeles Caballero
Ángeles Caballero
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La pesadilla del tertuliano es el tiempo. Un cronómetro que no le indica, sino más bien le ordena, que tiene menos de medio minuto para resumir una idea. Un sujeto con predicado que resuma cualquier asunto. Los accidentes de trenes ayer, la dana de antesdeayer, el burka de hace un cuarto de hora. La pesadilla del tertuliano es el tiempo y el bálsamo son los lugares comunes. El aborto siempre es un asunto “complejo y con muchas aristas”, dirán aquellos que no saben muy bien de qué lado toca ponerse esta vez. Estamos hablando de un asunto muy “delicado”, dirán cuando toque hablar de agresiones sexuales. Y delicada es una blusa de seda, no una violación.

Tras este desahogo, quiero hablar de una mujer, una tertuliana perfecta, de esas capaces de soltar verdades resumidas en menos de 30 segundos. “¡La mujer más inteligente de España!”, he gritado en mi salón después de escuchar una de sus últimas declaraciones, porque una tiende a emocionarse. Se llama Alba Carrillo y ha dicho esta semana, tras ser preguntada por los periodistas en un estreno sobre el incipiente idilio de dos famosos: “Yo no creo que las mujeres tengamos que reconstruir a nadie. Quiero decir, ellos tienen que venir ya bien. Esos de ‘es que esta mujer le va a venir bien porque va a sentar la cabeza’, no. Que venga bien y ya disfrutemos juntos”.

Podría haber dicho que lo disfruten, que son guapos los dos, que les desea lo mejor, o simplemente que no quiere hacer comentarios. Pero ha necesitado 19 segundos, vestida de época y con una máscara de plumas en la cara, para decir y hacer feminismo.

Para quitarle a las mujeres esa laboriosa tarea de arreglar las piezas que vienen rotas de fábrica, para soltar ese lastre cuidador que se nos presupone desde la cuna. No ha necesitado que un moderador le dé paso ni ninguna tribuna en el Congreso. Lo condensa bien porque sabe de lo que habla. Ella se creyó como tantas el cuentito ése de que se puede cambiar a alguien solo con proponértelo. El maldito si quieres, puedes. Lo intentó con el padre de su hijo y con el hombre con el que se casó después, del que se separó tras 11 meses y del que dijo en una portada de la revista ¡Hola!: “Feliciano (López) me ha pedido el divorcio de manera fría y distante”. “Hasta el más facha se vuelve rojo por un polvo”, le dijo a Martín Bianchi en este periódico. Otro resumen perfecto. Y nada delicado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello con tres modos de temperatura de color. COMPRA POR 15,19€
escaparate
Finish Powerball Quantum, 90 pastillas para el lavavajillas. COMPRA POR 19,22€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Cargador USB tipo C con carga rápida gracias a su potencia de 45 W. COMPRA POR 13,29€  
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_