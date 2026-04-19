La Generalitat fleta cinco furgonetas como oficinas móviles de atención ciudadana en 200 municipios

La Generalitat pondrá en marcha este lunes cinco oficinas móviles de atención ciudadana para lo que se han adaptado cinco furgonetas. Estos vehículos permitirán acercar los trámites y servicios públicos a municipios alejados de las dependencias físicas o con poca población. La Generalitat ha mantenido la división por veguerías y el nuevo servicio recorrerá las ocho que hay en Cataluña y dará cobertura a 200 municipios y a una población de más de 600.000 personas.

Según ha informado el Govern, las oficinas móviles operarán en cinco rutas, cada una con alrededor de 40 municipios, y visitarán cada localidad una vez al mes. Para sufragar este proyecto, se han destinado 2,43 millones de euros para que estas furgonetas presten servicio lo que queda de 2026 y el próximo 2027.

El consejero de presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, defiende la iniciativa: “Uno de los objetivos es hacer más fácil la vida de los ciudadanos llevando la atención ciudadana al lado de su casa y aportando las herramientas para que puedan operar de forma telemática con la administración”

Las cinco rutas se distribuirán por las comarcas del nordeste, noroeste, centro, sudeste y sudoeste de Cataluña. La ruta nordeste recorrerá comarcas como Ripollès, Osona, Maresme, Vallès Oriental, Alt Empordà, Selva, Baix Empordà y Garrotxa. La del noroeste llegará a Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça, Vall d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera y Berguedà. La ruta centro cubrirá Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell, Solsonès, Segarra, Bages, Berguedà, Lluçanès y Moianès. La del sudeste prestará servicio en Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Garraf, Priorat y Anoia. La del sudoeste llegará a Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre y Terra Alta.

Las furgonetas llegarán a cada municipio y realizarán visitas que tendrán una duración de entre una hora y media y tres horas, normalmente en horario de mañana. El calendario para saber cuándo llegarán las furgonetas podrá consultarse en la web habilitada por la Generalitat y a través del teléfono 012.

El servicio ofrecerá información general sobre trámites, apoyo para gestiones en línea, ayuda para darse de alta y usar sistemas de identificación digital, gestión de citas por distintos canales, atención de consultas, quejas y sugerencias, y un espacio de autoservicio para realizar trámites de forma autónoma o con acompañamiento. Entre las gestiones que podrán hacerse figura la renovación de certificados, la solicitud de ayudas o la presentación de consultas.

Cada ruta contará con una furgoneta, un conductor y un agente digital. Los vehículos dispondrán de un espacio interior con capacidad para atender a dos personas y una zona separada de autoservicio, serán accesibles para personas con movilidad reducida y dispondrán de un espacio de espera exterior con toldo y asientos. También estarán equipados con un sistema de comunicaciones móviles 4G y 5G.

El proyecto de las oficinas móviles se inició a mediados de 2024 como prueba piloto en las Terres de l’Ebre. En casi dos años de funcionamiento, ese servicio ha realizado 2.047 gestiones. Las más frecuentes eran las relacionadas con certificados y sistemas de identificación digital, solicitudes para actividades con riesgo de incendio forestal, consultas y solicitudes sobre prestaciones, subvenciones para instalaciones de renovables y el bono social. La oficina móvil ha atendido sobre todo a personas mayores de 65 años.