España invierte 10 millones de euros en Nu Quantum, una tecnológica pionera en conexión de procesadores cuánticos

El Ministerio de Transformación Digital ha anunciado este miércoles la entrada en el capital de la empresa emergente (start up) Nu Quantum con el objetivo de instalar una filial en España que permita la conexión de procesadores cuánticos, un hito imprescindible para escalar la capacidad de estas máquinas. El Gobierno invertirá 9,75 millones de euros a cargo de los fondos de recuperación europeos Next Generation en esta empresa fundada en Cambridge (Reino Unido), pero liderada por una ingeniera española, Carmen Palacios-Berraquero.

España es uno de los seis nodos tecnológicos fundamentales de la computación cuántica, junto a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón y Corea del Sur. Cuenta con tres computadores cuánticos: el IBM–Euskadi Quantum Computing Center del campus de Ikerbasque; el primer ordenador cuántico del Estado español con tecnología 100% europea, instalado en el Barcelona Supercomputing Center (BSC); y el del Centro de Súper Computación de Galicia (CESGA), que estará operativo en los próximos meses.

“España está adelantándose [en la tecnología cuántica]. Estamos desplegando la infraestructura necesaria para su desarrollo y escalabilidad con redes seguras que anticipan el salto comercial”, ha dicho el ministro Óscar López durante el anuncio de la inversión en el encuentro europeo S4i Science for Industry, que se desarrolla estos días en Madrid.

Nu Quantum busca la interconexión de ordenadores cuánticos mediante redes seguras y escalables, un paso esencial para que esta tecnología emergente tenga aplicaciones comerciales reales. Aún no se sabe la ubicación de la filial, de al menos 30 empleados, que diseñará una arquitectura avanzada de red capaz de conectar múltiples procesadores cuánticos en tiempo real, incrementando de forma significativa su capacidad conjunta de procesamiento, explican fuentes del Ministerio de Transformación Digital.

La computación cuántica actual comete errores, principalemente, por el ruido: cualquier interferencia (como microondas o una alteración de las condiciones ambientales) les lleva a cometer fallos. Esta circunstancia limita su capacidad de resolver un problema complejo de forma fiable o eficiente y por eso necesitan estar aislados y operar a temperaturas próximas al cero absoluto. El objetivo es que el computador cuántico escale y tenga más cúbits (la unidad básica de computación cuántica) de calidad, más tolerante a las interferencias o con errores subsanables mediante programación posterior.

La inversión española busca industrializar la red de Nu Quantum mediante el desarrollo de chips fotónicos, que permiten conectar ordenadores cuánticos de manera rápida y sin pérdidas a través de fibra óptica. Son una suerte de routers, pero funcionan con tecnología fotónica en lugar de con silicio, como la electrónica actual, y permiten que los cúbits de un ordenador hablen con los de otro.

Cuando la computación cuántica sea una realidad, antes del final de esta década, se podrá replicar la naturaleza, y resolver así problemas muy complejos, especialmente en el ámbito de la química y farmacología. El vehículo por el que se canaliza la inversión pública, que convivirá con otros accionistas, es la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), como parte del programa PerteChip.