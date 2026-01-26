Por qué le han hecho quitar su pulsera a Alcaraz en Australia

Carlos Alcaraz, durante el partido ante Tommy Paul, este domingo en Melbourne (Australia). A la derecha, captura de vídeo del momento en que Alcaraz se quita su pulsera. Foto: Hannah Peters (AP) / Eurosports

La organización del torneo obliga a Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y al tenista español a jugar sin sus dispositivos tecnológicos de medición para que no reciban información en directo de sus entrenadores

El árbitro del último partido de Carlos Alcaraz ha obligado al tenista a quitarse su pulsera Whoop de debajo de su muñequera. El dispositivo no tiene pantalla y sirve para medir en tiempo real variables como el ritmo cardíaco, métricas de carga de actividad, oxigenación de la sangre o frecuencia respiratoria. Los jueces de la competición del Open de Australia han pedido también a otros jugadores, como Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, que no usen sus pulseras tecnológicas.

El gesto ha sorprendido al mundo del deporte, ya acostumbrado a este tipo de medición física con docenas de métricas, tanto en pleno esfuerzo como en momentos de reposo, como el sueño. “Ridículo. Whoop está aprobado por la Federación Internacional de Tenis para su uso durante los partidos y no supone ningún riesgo para la seguridad. Dejad que los atletas midan su propio cuerpo. ¡Los datos no son esteroides!“, ha dicho en X Will Ahmed, fundador de Whoop, que es solo una de las marcas que fabrica este tipo de dispositivos, junto a otras más conocidas con pantalla, como Garmin o Apple con su iWatch.

Parece, sin embargo, que la decisión de los jueces no tiene que ver con los propios datos. Aunque aún no está clara la motivación del Open de Australia ni su aplicación (Alcaraz jugó con el dispositivo en las primeras rondas), el informe de certificación de Whoop de la Federación Internacional de Tenis (FIT) da alguna pista importante. Publicado hace solo unas semanas, el 19 de diciembre, la FIT advierte en su resumen inicial: “El dispositivo posee capacidades de retroalimentación háptica (vibración), que deben ser desactivadas de manera demostrable por el jugador para su uso bajo las Reglas del Tenis”.

El uso permitido está, por tanto, condicionado a la desactivación de sus vibraciones en momentos determinados. El organismo cree que pueden dar información valiosa a los jugadores durante el juego. Es poco probable que Alcaraz fuera capaz de demostrarlo en pleno partido esta pasada madrugada y que el árbitro pudiera confirmarlo. La solución más sencilla es hacérselo quitar.

Esa vibración debe estar deshabilitada para que no viole la llamada “regla de instrucciones” durante un partido, por la que un entrenador no pueda comunicarse con su jugador durante la disputa de un punto. Whoops tiene un par de modos (“actividad en vivo” y “entrenamiento de fuerza”) en los que envía vibraciones durante el juego que puedan alertar al jugador sobre su carga muscular o incluso que el deportista tuviera un código acordado con su entrenador según la vibración y el momento. “Esta función está totalmente prohibida durante los partidos”, dice el informe de la FIT. “La razón es técnica: en este modo, el dispositivo corre un riesgo mucho mayor de enviar vibraciones al jugador”, añade.

El Open de Australia no tiene sus reglas colgadas online, pero varios medios locales e internacionales han publicado un pequeño comunicado de la organización donde dan una explicación en estos términos: “Actualmente, los dispositivos wearables [corporales] no están permitidos en los torneos de Grand Slam. El Open de Australia está debatiendo sobre cómo podría cambiar esta situación. Algunos dispositivos corporales proporcionan a los atletas una indicación de la carga interna (medidas como la frecuencia cardíaca), lo que puede darles una visión de 360 grados del trabajo que están realizando y de cómo responde su cuerpo".

Los organizadores ofrecen como alternativa otro sistema tecnológico para captar la carga de cada jugador durante un partido sin que lleve nada en la muñeca: “En cuanto a otros datos que se facilitan a los jugadores y a sus equipos, los jugadores pueden monitorizar indicadores clave de carga externa, como la distancia recorrida, los cambios de dirección, los eventos de alta aceleración y la velocidad o el efecto de los golpes a través de Bolt 6″. Este funciona con cámaras de alta resolución que rastrea y captura datos precisos de los jugadores y la pelota en tiempo real. También está aprobado por la FIT.