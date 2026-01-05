La Fundación Princesa de Asturias denuncia perfiles falsos en redes sociales que “usurpan la identidad” de Leonor para estafar

El organismo advierte al público de que “no dispone de programas de ayuda económica a particulares” tras detectar esta suplantación, un timo que EL PAÍS denunció ya en 2024

La Fundación Princesa de Asturias ha publicado en su página web un mensaje de alerta para avisar de que “se han detectado perfiles falsos” en redes sociales que “usurpan la identidad de Su Alteza Real la Princesa de Asturias” para realizar estafas. Este mensaje ha sido publicado este 2026, aunque la estafa lleva más de un año en activo: EL PAÍS rastreó a varios estafadores y habló con víctimas de este timo el pasado 2024.

Los estafadores aprovechan que ni la princesa Leonor ni la Casa Real tienen cuenta oficial en TikTok para suplantarla y hacerse pasar por ella en perfiles falsos. Estas cuentas, utilizando inteligencia artificial, crean vídeos en los que la falsa Leonor promete una cuantiosa ayuda económica a todo el que la solicite. Para recibirla, aseguran, solo hay que pagar “una pequeña tasa”. Apenas cientos de dólares para conseguir una ayuda de hasta cientos de miles. Sin embargo, tras hacer el ingreso de esa falsa “tasa”, el estafador sigue exigiendo sumas de dinero hasta exprimir a la víctima. Después, desaparecen.

Esta estafa es una versión actualizada de las “cartas nigerianas” o “timo de la herencia”, solo que amplificado globalmente gracias al algoritmo de TikTok: muchas de estas cuentas falsas de la Princesa Leonor piden en sus vídeos a las posibles víctimas que expliquen en los comentarios para qué necesitan la ayuda o que dejen sus datos para poder contactarlos. Algunas, mucho más agresivas y evidentes, llegan a solicitar directamente el número de cuenta bancaria para “hacer el ingreso de la ayuda”. El algoritmo de TikTok premia y muestra más los vídeos que tienen una gran tasa de interacciones, por lo que estas publicaciones de la falsa princesa, que en algunos casos llegan a superar los miles de comentarios, se muestran masivamente: algunos de los vídeos localizados por EL PAÍS superaban ampliamente el millón de reproducciones.

Después de que la posible víctima siga o deje un comentario en algunas de estas cuentas, los estafadores contactan ella por mensaje privado y le solicitan su teléfono. En ocasiones, directamente, dejan en su perfil de TikTok un enlace que redirige a su WhatsApp. Después, la posible víctima recibe una llamada: si el estafador es un hombre, se hace pasar por el abogado de Leonor. Si es una mujer, por la propia princesa.

En estas llamadas, los estafadores se ofrecen a ingresar una gran cantidad de dinero, que en algunos casos supera los 100.000 dólares. Para cobrarlos, hay que hacer antes un ingreso como “depósito para poder firmar el cheque” o “impuestos”. La cantidad suele oscilar entre los 100 y los 200 euros y deben ingresarse en distintas cuentas de Western Union. Todos los teléfonos de estafadores que localizó EL PAÍS en 2024, así como todas las cuentas a las que piden que se ingrese el dinero, son de República Dominicana.

Los estafadores intentan que el pago se realice lo más rápido posible para que la víctima no tenga tiempo de percatarse de que es un timo. Si este se demora, se vuelven muy insistentes. Este es uno de los audios de WhatsApp que uno de los estafadores, haciéndose pasar por el abogado de Leonor, le envió a una posible víctima, apremiándola a hacer el ingreso. Si no, le darían “el cheque” a otra persona.

Se pueden escuchar algunos de los mensajes de audio que los estafadores envían a las víctimas, así como el testimonio de Juana Cobo, una mujer de Nebaj (Guatemala) a la que estafaron 7.200 quetzales (unos 880 euros) con este método, en este podcast de Hoy en EL PAÍS.

Las estafas de Leonor campan a sus anchas en TikTok desde hace más de un año, a pesar de que la plataforma advierte en sus normas de la comunidad que no permite “el contenido que promueve o facilita los fraudes, las estafas o los planes engañosos”. Tras la publicación del reportaje publicado en 2024, El PAÍS reportó, durante meses, decenas de cuentas fraudulentas utilizando la herramienta de denuncias de TikTok. El resultado siempre fue el mismo: la plataforma alegaba que no incumplían las normas de la comunidad.

Captura de pantalla de algunas de las denuncias realizadas a cuentas falsas de Leonor, que TikTok desestimó Pablo Cantó Martínez

Cómo evitar caer en este tipo de estafas

Tras localizar la estafa de Leonor en 2024, EL PAÍS solicitó al Grupo de Investigación de Fraudes Online de la Unidad de Ciberdelincuencia de Policía Nacional pautas o consejos para evitar caer en este tipo de timos. Esto es lo que recomiendan: