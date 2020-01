Facebook prohíbe los ‘deepfakes’ de cara a las próximas elecciones en EE UU

Facebook sigue tratando de limitar las verdades y las mentiras de cara a las elecciones de este año en Estados Unidos, y pone la mirada en los llamados deepfakes y los contenidos de medios con excesivas dossis de manipulación, como los rostros humanos generados por IA que parecen personas reales pero no lo son.

una actualización de políticas anunciada ayer por la noche, la vicepresidenta de gestión de políticas globales de la red social, Monika Bickert, escribe que tomará una línea más estricta sobre el contenido manipulado de los medios de aquí en adelante, eliminando el contenido que ha sido editado o sintetizado "de maneras que no son" Es evidente para una persona promedio y probablemente induciría a error a alguien a pensar que un sujeto del video dijo palabras que en realidad no dijo ". Sin embargo, las ediciones de calidad o cortes y empalmes en videos que simplemente reducen o cambian el orden de las palabras no están cubiertas por la prohibición.

Facebook comenzará de esta manera a eliminar los clips que fueron editados en formas que "no son evidentes para una persona promedio" y que pueden llevar a la confusión. El material será removido si es "producto de inteligencia artificial o de aprendizaje automático que superpone o reemplaza contenido en un vídeo, haciéndolo parecer auténtico", dice el texto de la vicepresidenta de Facebook, Monika Bickert.

Sin embargo, añade: "Esta política no se extiende a contenido que sea parodia o sátira, o vídeos que simplemente hayan sido editados para omitir o modificar el orden de las palabras".

Facebook no indicó la cantidad de personas dedicadas a identificar y bajar los vídeos infractores, pero aseguró que aquellos que no cumplan con sus políticas usuales serán removidos y los que sean denunciados seguirán siendo revisados por equipos de verificadores externos. Si uno de estos equipos detecta que una información es falsa o engañosa, los usuarios de Facebook e Instagram tienen menos posibilidades de verla aparecer entre sus noticias de actualidad. Y si alguien intenta compartir esta información, la plataforma le propone la lectura del artículo con la correspondiente verificación. Facebook no elimina ninguna publicación. Los medios que participan tienen total libertad en la elección y tratamiento de los temas que desean verificar.