Los jóvenes siguen sintiendo que ningún partido les representa

Los jóvenes españoles entre 18 y 34 años creen que ningún partido les representa y que la democracia podría funcionar sin formaciones políticas. Bastaría con plataformas sociales elegidas por ciudadanos. Creen también, sin embargo, que la democracia es el mejor de los sistemas posibles, con todos sus defectos.

"Para un joven, Pablo Iglesias no es joven. Carecen de referentes"

Así se desprende del informe Jóvenes, Internet y democracia de la Fundación Felipe González y la Fundación para Estudios Progresistas Europeos (FEPS) elaborado por 40db y que se ha presentado este jueves en el CaixaFórum de Madrid. "Los jóvenes necesitan que los partidos de hoy sean más empáticos con su situación. El espacio que ocupa el joven no es muy grande y tampoco hay tantos jóvenes en política. Para un joven, Pablo Iglesias no es joven. Carecen de referentes", ha dicho Belén Barreiro, directora de 40db. "La política es el mundo de sus padres, sienten que hablan para abogados de 40 años, no para sus aspiraciones", ha añadido.

La desafección de los jóvenes en política es un tema eterno, con sus subidas y bajadas, que la llegada de Internet no ha paliado. "La política se vincula con emociones negativas: es elitista y está poco presente en sus vidas", dice el informe. "El concepto de la política se asocia a controversia, ira, enfado, lo ven como un mal necesario", añade.

La nueva política o los nuevos partidos debían cambiar todo esto pero la institucionalización les ha ahogado. "Los partidos nuevos son más de los mismo. Los jóvenes admiten diferencia de estilos y haber producido ilusión, pero no les han acercado a la política. Los identifican con los partidos viejos", ha dicho Barreiro.

El expresidente Felipe González, durante su intervención en la presentación, ha destacado que este sentimiento no es tan raro ni está tan alejado de lo que le ocurre a él: "Los jóvenes sienten orfandad representativa, que les aleja del deseo de votar. También la siento yo, que no creo que esté entre los millennials. Pero yo votaré aunque haya muchas votaciones", ha dicho González. Pero también ha alertado sobre confiar en respuestas fáciles a problemas complejos: "La pulsión autoritaria por la suspuesta ineficacia de la democracia representativa es un riesgo muy grave. Siempre aparecerá un salvador que con una respuesta simple querrá resolver los problemas", ha dicho.

"Los jóvenes perciben más manipulación en las noticias que falsedad", dice el informe

Los jóvenes entre 18 y 34 son obviamente nativos digitales. Su relación con la política está mediada por Internet: su forma principal de activismo es firmar peticiones, van a manifestaciones porque lo ven en redes y luego cuelgan las fotos, y se informan y entretienen en Internet. El informe pregunta específicamente por las fake news. "Tiene consecuencias en su relación con la información", ha dicho Barreiro. "Un 74% desconfía más de la política en general por el debate de las fake news", ha añadido. Aunque con una salvedad importante. La traducción real de fake news para estos jóvenes no es "noticias falsas" sino "manipulación": "Los jóvenes perciben más manipulación en las noticias que falsedad", dice el informe. "Los jóvenes consideran que hay manipulación y que este es el discurso socialmente dominante".

¿Cuál es el modo de protegerse para los jóvenes? El sentido común. Tres de cada cuatro jóvenes dicen tener mucha o bastante confianza en su capacidad de reconocer una noticia falsa. Todos admiten la ambigüedad obvia de Internet: un 82% dice que "facilita comparar noticias y estar mejor informados" y un 80% dice que ha supuesto "un riesgo para la información" porque hay mucha, "poco fiable y falsa".

La importancia de la privacidad

Los grandes problemas del mundo para los jóvenes son la igualdad entre hombres y mujeres, la privacidad online, el cambio climático y la desigualdad. Sorprende ver ahí tan arriba la privacidad, pero es uno de los problemas de su tiempo. "No conseguiremos revertir esto hasta que la Unión Europea tome la decisión de considerar los datos personales propiedad privada e intransferible de cada individuo", ha dicho González.

Otro dato curioso sobre estas grandes proecupaciones es que no creen que sean un asunto político: "No consideran que esto sea política. La política es otra cosa", ha dicho Barreiro. Quizá por ese motivo, la Unión Europea es la única institución que aprueba justito en la encuesta, que ha sido online y hecha a 1.500 jóvenes. "Perciben que la UE está más en los grandes asuntos públicos que los partidos españoles, identificados con el ruido diario", dice Barreiro. El Congreso de los Diputados es valorado con un 3,6, la Monarquía con un 2,7 y la Iglesia con un 2,1. Sobre la monarquía, dice el informe: "De forma general, se desconocen sus funciones, se asocia con un gasto económico elevado y con el pasado". Con la Iglesia ocurre algo igual: "Los jóvenes no se sienten representados por la iglesia y no creen que deba tener influencia política".

El Partido Popular también sufre entre los más jóvenes. No tiene apenas representación. "Como es una encuesta a jóvenes, no hay casi PP", dice Barreiro, que sabe por su trabajo con sondeos que el PP concentra su voto en mayores de 55 años. El informe divide a los jóvenes en cuatro grupos: prosistema, utópicos, moderados y alejados. Por la cercanía a elecciones, analizar el partido al que se asocia cada grupo no era uno de los objetivos del informe. Pero es sorprendente que los jóvenes se repartan por partidos entre todas las categorías y solo el PP se quede fuera. "Aunque es algo que pueda cambiar con el tiempo", admite Barreiro.

Entre los jóvenes que votan a Vox, los más habituales son los prosistema: "Informados, acomodados, conservadores, al tanto de los avances tecnológicos. Curiosamente son los jóvenes más víctima de las fake news, por su exceso de autoconfianza, propio de las clases más acomodadas", ha dicho Barreiro.