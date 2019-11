Felipe González: “Ojalá hagamos un Gobierno estable y con mayorías, no solo de izquierdas o de derechas”

El expresidente Felipe González espera que el próximo Gobierno vaya más allá del eje tradicional de izquierdas y derechas: “Ojalá hagamos un Gobierno estable y con mayorías, no solo de izquierdas o de derechas y de bloques”. El exlíder del PSOE ha aclarado que los problemas "no se resuelven con un bloques” que lleva a los votantes los extremos. “Si creen que se van a solucionar solo con el eje izquierda y derecha se van a equivocar, por un lado y por otro”, ha añadido para advertir de una hipotética “crisis de Estado” si las cosas no se arreglan.

González ha declinado comentar detalles del pacto de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE porque aún no tiene "elementos suficientes” para juzgarla, aunque sí lo hará “como militante”. Ha advertido que hay algo que no le gusta: la premura en anunciar quién tendrá cargos. “Después de discutir tantas veces que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo en un programa, lo que sabemos por ahora es cómo se reparten los cargos. Eso es construir la casa desde arriba", ha criticado. Sin embargo, para González el acuerdo puede facilitar la gobernabilidad, porque "si tienen un carguito pelean menos otras cosas”.

La presión “inmediática” y “banal”, en palabras de González, para referirse a la actualidad, le ha llevado a comentar el pacto de Gobierno durante su intervención en la presentación de un informe de su fundación titulado Jóvenes, Internet y democracia en el Caixafórum de Madrid.

“Los jóvenes sienten orfandad representativa, que les aleja del deseo de votar. También la siento yo, que no creo que esté entre los mileniales”, ha dicho el expresidente. Pero eso no le impedirá ir a votar todas las veces que se lo pidan: “Aunque hagan una votación cada tres meses voy a ir a votar para compensar por todos los años que no me dejaron votar”, ha añadido.

La situación en Cataluña también ha merecido palabras de González: “En Cataluña los que no están con el independentismo no son libres o lo son como muchos disidentes en Cuba“, ha dicho. También ha defendido la Constitución y el trabajo que se hizo durante la Transición. “Todavía quedamos supervivientes de aquellos acuerdos”, ha dicho. “Veo que hay defensores de la Constitución que no creen en la Constitución. Los constitucionalistas tienen que serlo de verdad, en letra y espíritu. No pueden usarla como un instrumento militante para descalificar a otro”, ha explicado.

González ha insistido en la importancia de poner la construcción europea al mismo nivel de importancia que el eje izquierda y derecha, y lo ha explicado con un recuerdo de su época en el Gobierno: “Siempre me entendí mejor en la construcción europea con [el democristiano] Helmut Kohl que con los laboristas británicos”, ha afirmado. “Esta es la posición de un jubilado”, ha concluido. González lleva más de dos décadas fuera de la política activa.

A la entrada al acto, González ha declarado que un pacto constitucionalista como el que propone el también expresidente José María Aznar "no es incompatible" con el acuerdo alcanzado este martes entre Unidas Podemos y el PSOE para un Gobierno de coalición. Además, ha revelado que aún no ha felicitado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por los resultados obtenidos en las elecciones del 10 de noviembre, en las que el PSOE resultó ganador, pese a perder 700.000 votos y tres diputados. "No lo consideraba necesario", ha añadido.