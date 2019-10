Páginas falsas de Facebook a favor del PP se gastan hasta 40.000 euros en anuncios

Una oscura trama de nueve páginas ha pagado hasta 40.000 euros para hacer publicidad política en Facebook desde las elecciones municipales. Sus anuncios critican al PSOE, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos y en sus títulos incluyen referencias a algunos de estos partidos y a promover la abstención: Recuperar el PSOE, Con Rivera No, La Naranja, Contrapoder o Yo no voto. Entre los 59 anuncios han sumado cerca de nueve millones de visualizaciones. El administrador de ocho de estas páginas es un joven de Murcia, Javier Ager Solano, cuya cuenta de Twitter está llena de referencias positivas al PP. Las ocho páginas que controlaba están suspendidas desde hace unos días, poco después de que este periódico contactara con él.

En dos de esas páginas, Recuperar el PSOE y Contrapoder, hay anuncios pagados por Javier Francisco Barralo Vicente, que no tiene ninguna referencia con ese nombre en Internet. El correo electrónico que usa Barralo en Facebook pertenece al dominio de otra página presuntamente relacionada con el entramado llamada Asociación para la Defensa de los Intereses de España (ADIES).

El Partido Popular niega conocer nada de todo esto: "No tenemos conocimiento. No haremos publicidad en redes hasta que no empiece la campaña. Tendréis que hablar con sus autores", dicen fuentes del partido, sin explicar de dónde puede haber sacado tanto dinero un "seguidor" como Ager, recién licenciado en Economía y Empresa por la Universidad de Murcia y, según una página de LinkedIn a su nombre, empleado de Caja Rural Central. Barralo no ha respondido a contactos por email ni Ager a dos mensajes en LinkedIn y Twitter.

ADIES está inscrita en el registro del Ministerio del Interior en una dirección de Madrid con fecha 30 de septiembre de 2019, meses después de haber empezado a pagar publicidad en Facebook. En los anuncios de su página, que ha cambiado tres veces de aspecto en Facebook en pocas semanas, aparecen mensajes sobre todo del PP, uno de Vox y se critica a Ciudadanos, al PSOE y los independentistas. Algunos de sus mensajes también se distribuían por Instagram, red propiedad de Facebook.

Los anuncios son una mezcla de publicidad agresiva con noticias que favorecen una línea cercana al PP. Pedro Sánchez y Albert Rivera son los dos políticos que más críticas reciben. A Rivera se le llama "veleta", "chaquetero" o Groucho ("si no le gustan estos principios, tengo otros", dice uno de los anuncios con la imagen de Groucho después de un discurso de Rivera).

La página Yo no voto gestionada por Ager tiene versiones abstencionistas de Unidas Podemos, PSOE y Ciudadanos. En todos los casos, incluido Albert Rivera, la música que suena mientras se pinta un grafiti que dice "10-N No contéis conmigo" es la célebre canción partisana italiana Bella ciao.

Este miércoles eldiario.es publica una campaña titulada Yo con Íñigo donde anima a la abstención con los mismos elementos gráficos y la misma canción de Bella ciao que la página de Yo no voto, gestionada por Ager. Yo con Iñigo está administrada por Josep Lanuza, empleado de la consultora Sanmartin Politics, que dice a eldiario.es que lo hace con su dinero y a título personal. Aleix Sanmartín trabajó en la campaña que hizo presidente a Juanma Moreno en Andalucía y ahora ha fichado por la de Pablo Casado de cara a las generales.

En la página Recuperar el PSOE también hay un vídeo con capturas de noticias sobre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que lleva el mensaje "¡¡Así no!! ¡¡No contéis conmigo!!" y concluye con un "10-N No contéis conmigo" también con el mismo recurso gráfico que los vídeos de la página Yo no voto.

Miembros "indeterminados"

Un representante de ADIES respondió por teléfono a las preguntas de este periódico: "No es una cuestión de partido. Aparecerá algún anuncio con gente de Vox. No pedimos el voto para nadie", dice Manuel Onrubia, informático de 41 años y miembro de ADIES. ¿Cuántos socios tiene la asociación? "Indeterminado", respondió. Los miembros son los que sufragan los anuncios, según Onrubia, que confirmó que Barralo es uno de los socios.

Sobre cómo o dónde se conocieron los miembros de la Asociación, Onrubia no da ningún detalle, más allá de frases difusas: "No tiene mística el origen. Nos hemos ido conociendo y hemos ido creciendo modestamente. Somos todos los que han querido ser", dice. Tampoco parece que tengan mucha ansia de crecimiento en socios: "El que quiera contactar con nosotros, vemos", dice. Y eso que la labor de la Asociación en Facebook va para largo: "No es algo ligado a las elecciones. Queremos tener campañas permanentemente. Seguirá porque hay muchos temas que van a seguir preocupando a la gente: Cataluña, Brexit", añade. A un mensaje posterior para aclarar la posible relación entre Ager y Barralo, no respondió.

Además de la coincidencia de dos administradores, hay anuncios iguales entre los pagados por Ager, Barralo y ADIES. Contrapoder, que es una referencia a un ideario más cercano a Unidas Podemos, y ADIES publicaron ambos el mismo vídeo sobre Pedro Sánchez con un título similar: ¿Qué tipo de Pedro Sánchez eres hoy? En las imágenes salen declaraciones sin contextualizar del presidente en funciones donde aparentemente se contradice.

La página de ADIES ha pagado también al menos cuatro anuncios de medios en Andalucía. Son noticias contra el PSOE autonómico sobre una presunta compra de votos o acerca de cómo han inflado las estadísticas de vacunación. Ninguno de los dos casos tiene mucho que ver con los intereses de España.

Tras recibir varias preguntas de este periódico, Facebook abrió una investigación interna, que tras varios días aún no había concluido: "Gracias por llamar nuestra atención sobre esto. Lo estamos investigando", dice una portavoz de la red social. Toda la información sobre los administradores, la inversión y el tipo de anuncios se conserva en la Biblioteca de Anuncios de la red, a pesar de que las páginas hayan sido borradas o suspendidas.

Las páginas también tuvieron actividad vinculada a las municipales de mayo. En un vídeo claramente trucado, se habla de las "tres preguntas a las que Aguado no se quiere enfrentar" sobre el impuesto de sucesiones, posibles pactos con la izquierda y "si va a dejar que la izquierda destroce Madrid". En fragmentos troceados, Aguado responde lo que los autores del anuncio quieren, pero no lo que realmente dijo. Es un ejemplo burdo de fake news que vieron entre 200.000 y 500.000 usuarios de Facebook en Madrid.

Todas las páginas son de creación reciente, menos una: No volveré a comer pulpo, si España gana el mundial!, creada en el verano de 2010, poco antes de que España ganara el Mundial. El nombre es una referencia al pulpo Paul. Esta página sola se ha gastado cerca de 30.000 euros entre la campaña de las municipales hasta este 25 de septiembre, cuando se convocaron las elecciones de noviembre. En esa etapa nadie aparece como administrador. Ager ha asumido ser la cara visible del No volveré a comer pulpo y ya con su nombre la página ha sacado 5 anuncios con 1.000 euros de gasto. Las otras siete páginas de Ager han lanzado desde el 25 de septiembre 18 anuncios con más de 5.000 euros de inversión.

Junto a anuncios sobre asuntos nacionales, aparecen intereses específicos murcianos, como un enlace a esta noticia del periódico La Verdad: "Un informe descarta vertidos en el Mar Menor antes del episodio de mortandad masiva de peces". Dos de las páginas con menos peso de Ager se llaman Unidos por el Mar Menor y Murcia al Día.

Cuando Facebook empieza a bloquear la publicidad sociopolítica sin información del administrador, es cuando una página que quiere seguir anunciándose debe salir a la luz. Es por tanto extremadamente probable que estas páginas participaran en las elecciones andaluzas o en las generales de abril bajo la protección del anonimato.