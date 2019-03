Serrín y gambas para imprimir a gran escala

Javier Fernández estudió Física Fundamental en la Universidad de Cantabria. El último año lo pasó con una beca Erasmus en Suecia, donde conoció la biotecnología. Comenzó entonces a interesarse por la biotecnología y, más tarde, desarrolló una investigación mientras trabajaba en el Instituto de Biotecnología de Cataluña, que entonces estaba dando sus primeros pasos. Su labor no pasó desaparecida: su tesis fue considerada la mejor de la Universidad de Barcelona en el año 2008. Al año siguiente pasó al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y, allí, llamó la atención de Don Ingbert, profesor de Harvard que estaba poniendo los cimientos del Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, también en Boston. “Entonces éramos apenas 20 personas las que estábamos allí, pero cuando me fui la cifra había subido hasta 800”, subraya el investigador.

Su salida se produjo en 2015. Tenía ofertas de diferentes centros de todo el mundo, entre ellas la propuesta de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur. Le llamó la atención porque le permitía volver a poner en marcha desde cero una institución académica “en la que podía revolucionar la tecnología de ese país”. Ahora, el propio Fernández ultima junto a su compañero Stylianos Dritsas la creación de una empresa que, con el apoyo y la bendición del centro universitario asiático, le permita llevar al mercado su nuevo material. “Y, a partir de ahí, ver quiénes pueden ser los jugadores principales de esta gran revolución”, concluye el español.