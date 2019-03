La nueva generación de wifi se adelanta al 5G y empieza a implantarse

Mientras se espera a partir del próximo año la llegada del prometido 5G móvil, que multiplicará por 10 la velocidad estándar del actual sistema, la sexta generación wifi ha comenzado ya. Los fabricantes han empezado a comercializar los routers preparados para el nuevo estándar de conexión inalámbrica (802.11 ax) y las compañías de dispositivos tecnológicos preparan sus productos para un sistema que aporta más seguridad, más velocidad y mas densidad en el tráfico, entre otras ventajas. Samsung ha abierto la brecha con el Galaxy S10, ya preparado para la nueva era. A la compañía coreana se ha sumado Huawei.

Jesús Yanes.

“Es como una autopista con más carriles y en la que podemos meter más vehículos y más grandes”, explica Jesús Yanes, director de Nuevo Negocio para España de la compañía taiwanesa de desarrollo de soluciones de conectividad EnGenius.

El 5G, la vanguardia móvil, no sustituirá a la conexión inalámbrica. Todo lo contrario. “La nueva generación de telefonía y el wifi son dos vértices complementarios del triángulo de la tecnología”, asegura Federico Ruiz, responsable del Observatorio Nacional del 5G.

La nueva tecnología es fundamental ante la hegemonía de la conexión inalámbrica en nuestras vidas. De acuerdo al informe de Cisco Mobile Visual Networking Index, en 2022, el tráfico de Internet fijo y móvil mundial será un 29% cableado, un 51% por wifi y un 20% por móvil. En España, la previsión es superior: 24% cableado, 64% wifi y 12% móvil.

Cisco ha llevado al reciente Mobile World Congres su apuerta por el wifi 6. “El nuevo estándar inalámbrico puede ofrecer de tres a cuatro veces el rendimiento de los estándares anteriores, latencia inferior a milisegundos y el soporte de hasta 70 dispositivos por 100 metros cuadrados”, afirma la compañía..

Compatible con nuestros equipos actuales

La llegada del wifi6 no obliga a modificar los equipos domésticos o de empresa, ya que es compatible con los dispositivos actuales, aunque se sacará más rendimiento a la nueva tecnología si el terminal está preparado.

WiFi 6 permitirá velocidades de transmisión de 1Gb en la banda de 2,4Ghz y hasta 4,8Gb en la banda de 5Ghz (con ocho transmisiones simultáneas disponibles). Además de más rápido, tendrá más capacidad: hasta 10 Gbps de subida, entre tres y cuatro veces superior a los actuales sistemas. La trasmisión de datos audiovisuales se verán especialmente beneficiada.

Otra de las ventajas es la mayor densidad de tráfico que soporta, un aspecto relevante en una sociedad donde cada vez hay más dispositivos conectados de forma simultánea y donde el Internet de las Cosas (IoT) multiplicará las necesidades. Para el año 2022, habrá más de 12.000 millones de dispositivos y conexiones IoT (frente a los 9.000 millones contabilizados en 2017). En 2022, las redes móviles soportarán más de 8.000 millones de dispositivos personales y 4.000 millones de conexiones IoT, según el informe de Cisco.

Los centros de gran afluencia, los primeros

Aunque en los entornos domésticos el actual protocolo es suficiente para una familia media, la mayor capacidad de usuarios y dispositivos conectados de forma simultánea es fundamental para entornos como centros educativos,empresas, estaciones, aeropuertos, hoteles o centros comerciales, que son las primeras entidades que han comenzado a incorporar puntos de acceso de nueva generación. “Con la tecnología actual, no está garantizada la calidad en todas las ocasiones”, advierte Yanes. Hasta dentro de un año no se espera que esta tecnología empiece a generalizarse en el ámbito particular.

Visitantes del MWC de Barcelona conectados y tomando imágenes. PAU BARRENA AFP

El nuevo protocolo también mejora la gestión de los usuarios y de la información que envían o reciben. La incorporación de la tecnología Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) permite un menor tiempo de respuesta a la demanda de conexión cuando hay muchos usuarios intentando acceder a un punto wifi, mayor estabilidad frente a interferencias, y transmisiones más seguras, de mayor calidad y capacidad. Según explica el directivo de EnGenius, “son capaces de determinar la importancia de la información y generar paquetes inteligentes que no colapsen la red”.

A la mayor seguridad del nuevo protocolo, incluso con contraseñas débiles, gracias a la incorporación de la tercera actualización del Wi-Fi Protected Access (WPA3), se une un menor consumo energético de los dispositivos conectados. “Los puntos de acceso se comunican entre ellos para conectar a un usuario en movimiento ( Band Service Set o Color BSS) y es el router el que le dice al móvil que hay nueva información disponible sin que este tenga que buscar periódicamente. Lo despertará”, explica Yanes.