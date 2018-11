Los fabricantes apuestan por integrar la cámara en la pantalla

En un primer momento se eliminaron los bordes, permitiendo que la pantalla ocupara ese preciado espacio; más tarde le tocó el turno al botón home, que está siendo eliminado progresivamente en aras de ampliar el tamaño de la pantalla. No hay espacio ni un solo milímetro que perder, hasta el punto que Apple se vio obligada a colocar el famoso notch, ese extraño añadido en la parte superior que luego se ha convertido en marca de identidad del iPhone X, donde colocar los sensores y la cámara frontal. Pero esta batalla por alcanzar la pantalla no ha hecho sino comenzar, y lo siguiente que veremos será la cámara integrada en la propia pantalla.

La instantánea la ha filtrado Huawei en su perfil de la popular red social en China, Weibo, para luego retirarla una vez lograda la atención de los medios: se trata del frontal de un smartphone en el que no hay otra cosa que pantalla y más pantalla. No hay notch pero lo que resulta más llamativo es que el espacio para la óptica frontal se ha reducido a lo mínimo posible y es ahora un simple orificio integrado en el frontal. El fabricante ha otorgado total validez a esta imagen y encomienda a los medios al próximo 3 de diciembre, fecha en la que se anunciará este misterioso terminal, que algunos sospechan será el Nova 4.

La carrera por ser los primeros en la pantalla ‘perforada’

El adelanto de Huawei, que ha sido complementado con una fecha inminente en el horizonte, no es baladí: este fabricante quiere asegurarse de ser el primero en lanzar un móvil al mercado con la óptica integrada en la pantalla. Pero parece que Huawei no va a estar solo, no por mucho tiempo, al menos. Adivinen qué otro fabricante está cercano a anunciar un smartphone con pantalla de estas características… Efectivamente, Samsung. Los coreanos tienen, como saben, varios frentes abiertos, y de calibre: el esperado Galaxy F con pantalla plegable, por un lado, y por otro, un terminal con pantalla perforada para la óptica (bautizada por Samsung como Infinity-O), que se sospecha podría tratarse del Galaxy A8s.

Imagen de Samsung.

Este terminal contaría con una pantalla Infinity-O (perforada para la inclusión de una óptica frontal redonda) de 6,39 pulgadas, y la única excepción a este espacio consagrado a la pantalla sería para la cámara de los selfies que tendría una óptica de 24 megapíxels. Fue el propio Samsung quien mostró en la pasada conferencia de desarrollares cuál era la trayectoria de las pantallas y cómo la tendencia consistía en ir desprendiéndose de elementos que restaran espacio a la pantalla, una tarea que supone todo un reto para los ingenieros de las compañías implicadas en esta carrera.

Para echar un poco más de leña en el asunto, si cabe, se ha filtrado lo que podría ser el frontal del mencionado terminal de los coreanos (aunque también podría ser un protector de pantalla), en una foto que nos da una idea de cómo serán las pantallas que llegan en la casa. TNW sostiene que Samsung podría anunciar el Galaxy A8s en diciembre o enero, aunque el fabricante no ha confirmado todavía este extremo.