La inteligencia artificial que puede ayudarte a conseguir empleos digitales

Mientras que la tasa de desempleo juvenil en España supera el 30%, hay una gran cantidad de puestos de trabajo vacantes que las empresas no logran cubrir. Las compañías buscan trabajadores con conocimientos y habilidades en tecnología para desempeñar empleos como desarrollador Java, analista de datos o experto en ciberseguridad. Fundación Telefónica ha presentado este lunes la plataforma Conecta Empleo, que utiliza la inteligencia artificial para impulsar estos empleos digitales en España. Esta herramienta, además de mostrar en tiempo real los 23 perfiles más demandados y las vacantes por provincia, cuenta con un orientador virtual que asesora a los usuarios sobre la formación necesaria para acceder a estos puestos.

“Hay unas tasas de desempleo juvenil totalmente inaceptables. ¿Por qué tienen los jóvenes tanta dificultad para encontrar empleo con la cantidad de puestos que hay sin cubrir?”, se ha preguntado en la presentación de la plataforma el director general de Fundación Telefónica, José María Sanz Magallón. Actualmente en España hay más de 5.000 puestos vacantes solo para desarrolladores Java, según se indica en la plataforma. Este es precisamente el perfil más demandado por las empresas seguido de desarrollador Backend, Frontend, FullStack y de bases de datos. El 47% de las grandes empresas aumentará la contratación de estos perfiles en los próximos dos años, según datos de una encuesta realizada por InfoJobs.

La plataforma, que está disponible a partir de este lunes en modo beta, analiza los datos del portal de empleo Infojobs para ofrecer una radiografía de la empleabilidad digital en España en tiempo real. En este momento, Madrid es la provincia en la que hay más vacantes de estos empleos digitales con un total de 20.045 puestos —la mayoría para desarrolladores Java—. Le siguen Barcelona con 8.391 vacantes digitales —principalmente de desarrollador Back End—, Valencia con 1.286 y Sevilla con 1.222.

Mario Santiago, responsable de cuentas estratégicas de InfoJobs, ha explicado que “estos empleos son muy específicos, complejos y cambiantes por lo que vamos a ser aprendices de por vida”. Mientras que en 2008 apenas había 200 ofertas de trabajo para analistas de datos, en 2017 hubo casi 1.500 vacantes, según los datos recogidos por el informe anual de Infojobs de 2017. Lo mismo ha ocurrido con los expertos en big data: “Hace 10 años no existía el big data, pero puede que dentro de otra década tampoco exista o que se busquen expertos en [el lenguaje de programación] phyton o entrenadores de chatbots”.

El sistema educativo

“¿Cuál es la diferencia entre estas dos fotos?”, pregunta el director general de Fundación Telefónica mientras señala dos imágenes en las que varios jóvenes estudian y escriben en sus cuadernos. Una es de 1982 y otra, de 2018. Por lo tanto, la diferencia son 36 años en los que, según José, “el sistema educativo apenas ha cambiado”. “Mi padre me decía: ‘Estudia, saca buenas notas, haz contactos y encontrarás trabajo’. Pero esto ya no es así. Si ocho de cada diez jóvenes van a trabajar en algo que no existe y hay empleos que van a desaparecer, ¿qué le digo a mi hijo que estudie?”.

Cada vez hay más empresas del sector tecnológico que demandan profesionales en empleos emergentes. Pero para algunos de estos puestos no existe una carrera o incluso una formación específica. “El sistema educativo tarda mucho en actualizar el contenido”, ha asegurado el director de Empleabilidad de Fundación Telefónica, Luis Miguel Olivas. Por ello, la plataforma Conecta Empleo identifica cuáles son los conocimientos solicitados para cada perfil digital y recomienda a los usuarios cursos gratuitos y de pago para que se formen y consigan el empleo que les interese.

Pese a que las empresas están acostumbradas a solicitar conocimientos técnicos, cada vez son más las que muestran interés en habilidades transversales como la negociación o la comunicación, según explica Santiago. La plataforma cuenta con un orientador profesional virtual que en una primera toma de contacto pregunta al usuario de dónde es, qué ha estudiado y cuáles son sus competencias y sus intereses. A partir de ahí, le ofrece de entre 30.000 cursos las mejores opciones en función de la reputación de la plataforma o la valoración de los usuarios. Este orientador aprende de la interacción con los usuarios y aún se encuentra en fase de desarrollo por lo que su eficacia aumenta con la participación de cada persona.

Actualmente la mayoría de las ofertas analizadas provienen de Infojobs, pero la compañía está intentando cerrar acuerdos con otros portales de empleo y compañías como LinkedIn y expandir el negocio a América Latina. El 80% de los estudiantes en España encontrará algún empleo que aún no existe, según indica la Fundación Telefónica. Este tipo de herramientas puede ayudar a predecir cuáles son los nuevos nichos en el mercado laboral. “La formación tiene que ser permanente porque los conocimientos técnicos se van quedando obsoletos cada vez en menos tiempo”, ha afirmado Sanz Magallón.