Google renueva sus plataformas para primar el periodismo de calidad

Google ha presentado este martes en Nueva York todas las novedades de sus distintas plataformas para favorecer a los medios de comunicación de referencia frente a la proliferación de informaciones falsas y publicaciones no contrastadas. “Si no tenéis éxito, no tenemos éxito. Si no crecéis, no crecemos”, ha dicho a los representantes de las principales cabeceras del mundo Philipp Schindler, responsable de negocio de Google News, la división de medios del buscador.

El sistema Accelerated Mobile Pages (AMP), que permite la carga rápida de la información para evitar la fuga de lectores que no esperan más de 10 segundos para acceder a la noticia, se verá enriquecido con Stories, una solución que permite consultar diaporamas con imágenes y vídeos en vertical, sin apenas demora.

Para los medios gratuitos, Google mejorará el Double Clik con la aplicación de inteligencia artificial que filtre y seleccione la publicidad asociada a la información. “El año pasado pagamos 12.600 millones de dólares a los asociados, que tuvieron más de 10.000 millones de clicks mensuales en sitios que no son de pago”, remarcó Shindler. Bonita Stewart, al frente del producto, ha destacado que las mejoras servirán para proteger la reputación de los medios, mostrando anuncios atractivos y enfocados a los lectores.

Otra de las vías de Google para favorecer a los medios será promover las suscripciones. “Aunque las noticias, en su mayoría, suelen darse gratis y se consiguen ingresos, se puede ir más allá. Queremos ayudar a diversificar con suscripciones” dijo el directivo de la empresa del buscador más utilizado. La propuesta de la compañía es facilitar tanto el posicionamiento como la fidelización.

Steve Grove, director del laboratorio, ha dado la clave tras trabajar varios meses dentro del Financial Times: “Si das contenido gratis, vienen, pero hay que crear un hábito. No se puede poner el muro pronto, ni ser muy agresivo. Hay que hacer que vengan, una y otra vez, para después invitar a suscribirse con educación y tacto”.

El Miami Herald y Washington Post ya han probado un nuevo sistema que integra el perfil de Google, la cuenta del usuario y su forma preferida de pago en un solo click, de modo que se rebaja esa primera barrera, especialmente relevante en móvil. Stewart, al frente de News, lo ha remarcado: “Están deseando hacerlo, pero no se lo hemos puesto fácil hasta ahora”.

“El periodismo de calidad es lo que hace que se suscriban. Con investigación, noticias cuidadas, opiniones de conocedores. Nos hemos centrado en cómo hacerlo. Quién no recuerda esa vez que iba a comprar algo en el móvil, todavía en la cama, y lo dejó a medias. Hemos reducido los clicks a solo dos para no tener que hacer una cuenta, dar datos y demás detalles. Las credenciales de Google lo hacen posible”, ha afirmado Beth Díaz, vicepresidente de desarrollo de negocio del Washington Post.

Díaz ha contado cómo Google se ganó su confianza: “Nos hemos sentido como un igual. Nos han escuchado y ayudado a encontrar soluciones juntos. Han entendido muy bien los puntos en que podían aportar”. Entre las herramientas de Google se encuentra una especialmente relevante para los medios, una fórmula para identificar la propensión a suscribirse de los lectores basándose en su comportamiento. La compañía de Internet también ha destacado Google News Initiative (GNI), un fondo de diez millones de dólares para formación.

“Uno de nuestros retos es diferenciar los hechos de la ficción. Es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo”, han remarcado los responsables de Google. Con este objetivo ha nacido First Draft, la plataforma creada junto a la Universidad de Harvard para frenar la difusión de bulos, campañas orquestadas basadas en falsedades y mentiras.

Richard Gringras, veterano vicepresidente de Google, ha hecho de esto su cruzada: “Queremos tener la manera de dar lo mejor en los resultados del buscador. Teniendo en cuenta la relevancia y la autoridad de los medios. Pero esto no funciona en una búsqueda muy concreta, donde la especialización cuenta. Lo mismo sucede en situaciones de crisis. Esto requiere nuestro esfuerzo para mantener monitorización y mejoras constantes”.

Noticias falsas

“Todo el mundo va al doctor Google, pero no podemos dar cualquier información”, ha explicado para defender la estrategia para atenuar la cantidad de información falsa que copa las primeras posiciones.

También se han desarrollado mejoras en seguridad con la creación de una VPN, siglas de red privada virtual, para los medios. De este modo los periodistas podrán navegar de manera más segura sin que se puedan interceptar sus datos. A esta red se une Project Shield, una fórmula para proteger las webs de medios de los ataques de denegación de servicio (DDos).

Por último, Google ha presentado Bulletin, una nueva aplicación dedicada al periodismo local que primará coberturas puntuales y noticias para "generar comunidad". Está pensado para consumir y crear desde el móvil, una dinámica propia de blogs y redes sociales que facilita la implicación de la audiencia de manera activa.

“Todos estamos en esto. Sin vosotros no podemos”, ha concluido Schindler para subrayar su compromiso con los medios.