Julio Núñez, autor de ‘Padre Pica’: “Hacer buenos actos no te convierte en buena persona”

El periodista de EL PAÍS Julio Núñez ha entrevistado a más de 500 personas que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia cuando eran menores de edad. Desde 2018 ha compartido sus historias a través del periódico, destapando también el sistema de encubrimiento que aplicaba la institución.

Hace dos años el relato que llegó a sus manos no fue el de una víctima, sino el de un victimario. El sobrino de un cura, que desempeñó su labor en Bolivia, había encontrado un diario donde este confesaba el abuso a niños. El eclesiástico, ya fallecido, describía en sus memorias los hechos y también las ocasiones en las que había solicitado ayuda a sus superiores, acuciado por los remordimientos. La investigación que desencadenó ese hallazgo fue compartida en EL PAÍS y el año pasado se trasladó al libro Padre Pica. Cartografía de un abusador en la Iglesia, que protagonizó el Club de lectura de Babelia y EL PAÍS de diciembre.

Núñez entrelaza en este título la semblanza del padre Pica con su propia historia, la de un periodista novel que brega por dar voz a las víctimas, con un alto coste emocional, y también para mantener a raya el ego del reportero.