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Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 23 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.
El País
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Madrid -
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El cupón diario de la ONCE se ha convertido en todo un clásico de los sorteos de lotería de España, no solo por todos los premios que reparte sino también por tratarse de un juego diario, en el que se puede probar suerte de lunes a jueves.

El formato del juego continúa intacto desde 1984 y se centra en décimos en los que es necesario contar con las cinco cifras más la serie del número ganador para recibir un primer premio de 500.000 euros. Además, se ofrecen miles de premios más en función del número de cifras que coincidan con el número premiado.

¿Cuáles son los premios?

  • 1 premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie.
  • 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.
  • 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.
  • 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.
  • 4.500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.
  • 4.500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.
  • 45.000 premios de 6 euros a las dos primeras cifras.
  • 44.550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.
  • 445.500 premios de 2 euros a la primera cifra.
  • 405.000 premios de 2 euros a la última cifra.

¿Cuándo y dónde verlo?

El Cupón Diario se sortea todos los lunes, martes, miércoles y jueves desde Madrid a las 21:25 h. Los resultados pueden seguirse en directo, o bien consultarse más tarde, a través de JuegosONCE en la página de Retransmisión de sorteos.

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