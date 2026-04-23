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Sorteos
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Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 23 de abril

Este sorteo es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.
El País
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Madrid -
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Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Destaca por ser un sorteo con varias peculiaridades como los premios, ya que no ofrece a los afortunados un único premio sino diferentes cantidades premiadas durante varios años.

Además, en el caso de existir más de tres ganadores, el importe del premio principal deberá dividirse entre todos ellos.

Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y los boletos se pueden adquirir a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en cualquiera de los puntos de venta autorizados.

¿Cómo se juega a EuroDreams?

Para poder probar suerte con este sorteo, el juego se basa en seleccionar una combinación compuesta por seis números que oscilan entre el 1 y el 40, además de un número adicional, que debe ser escogido entre el rango del 1 al 5.

Todos los premios

Este sorteo se distingue de otras loterías por sus premios de tipo anual, que incluyen varias categorías con sueldos mensuales durante diferentes períodos de tiempo.

Primera categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años. En caso de que haya más de tres acertantes, el premio se repartirá entre todos.

(*De normal son 20.000 euros, pero hay un incremento de 10.000 euros desde octubre hasta que haya un ganador)

Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.

Tercera categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.

Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.

Quinta categoría: 10 euros al mes durante 1 año.

Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.

Horario y dónde ver el sorteo

El Eurodreams se celebra los lunes y los jueves, a partir de las 21:00 horas, y se puede seguir en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez concluido el sorteo se podrán comprobar los números premiados a través de la misma página web oficial y a través de la página web de EL PAÍS.

Otros Sorteos

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