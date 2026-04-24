El Ayuntamiento de Pozuelo impide al PSOE ofrecer asesoramiento a inmigrantes en dependencias municipales

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP) ha impedido al PSOE ofrecer asesoramiento en dependencias municipales a los inmigrantes interesados en el proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno central. A través de su cuenta en X, el PSOE de Pozuelo anunció el jueves la puesta en marcha de un punto de información en su despacho municipal. Sin embargo, el Consistorio ha reaccionado diciendo que la competencia para ese asesoramiento y todo lo que tiene que ver con la regularización extraordinaria corresponde a los servicios sociales. Desde el PSOE acusan al Ayuntamiento de “censurar y ser sectarios con lo que hacen los concejales del grupo municipal”.

“Regularización extraordinaria de personas migrantes. Ponemos en marcha un punto de información gratuito para orientarte con todo el proceso”. Esto dice la publicación en la red social X hecha por el PSOE de Pozuelo de Alarcón en la que ofrece asesoramiento a inmigrantes y que ha provocado tensión con el ayuntamiento del municipio madrileño. Cristina González, diputada y secretaria de política municipal del PSOE de Madrid, resume que desde el Consistorio le han planteado a la formación que no puede utilizar su instalación municipal para este fin. “No entendemos por qué se está intentando poner trabas desde la Alcaldía de Pozuelo a que se pueda dar esa información”, reclama González, mencionando que “en otros municipios como Majadahonda y Alcalá de Henares también se está brindando asesoramiento a inmigrantes sin que haya problema”.

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El PSOE, además, pone en foco que esta situación ocurre en un contexto en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), busca boicotear la regularización de inmigrantes de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso que ha interpuesto su Gobierno para frenar el real decreto. El equipo de Ayuso se opone a la regularización porque, según su visión, afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos de financiación y de provisión de medios.

La formación socialista reivindica que “las instalaciones y los grupos municipales están para atender a los vecinos”, y precisa que el punto de información en Pozuelo de Alarcón fue planteado para brindar asesoramiento y no para realizar trámites asociados a la regularización masiva. Para González, desde el Ayuntamiento de Pozuelo, regido por el Partido Popular, “lo que se está haciendo es censurar y ser sectarios con lo que hacen los concejales del grupo municipal”.

Fuentes del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón responden que “los despachos municipales no están para eso”. El Consistorio se basa en que el Gobierno central es el que ha decidido que sean los servicios sociales de cada ayuntamiento los que atiendan el proceso de regularización extraordinaria. “Y aquí se está haciendo, pero tienen que hacerlo profesionales, no lo puede hacer un partido político”.

Desde el Consistorio marcan distancia con que el choque con el PSOE sea por tratarse de la oposición y plantean un escenario hipotético en el que Vox anunciara públicamente citas en el Ayuntamiento para desinformar contra la regularización masiva de inmigrantes. “Tampoco lo permitiríamos”, subrayan. No obstante, critican que “el partido socialista ha decidido, por su cuenta y riesgo, ser ellos los que iban a prestar ese asesoramiento”. “En vuestra sede o en la calle, haced lo que queráis, pero en el Ayuntamiento, y encima anunciándolo en redes sociales, no”, indican desde la oficina de prensa del Consistorio.

La Administración de Pozuelo de Alarcón reconoce que se ha visto desbordada en la primera semana desde que comenzó la regularización masiva, y culpa al Gobierno de Pedro Sánchez del “caos que ha generado en todos los ayuntamientos”. También se queja de que, en otros municipios, se han autorizado determinadas ONG para apoyar en el proceso, pero no ha sido el caso de Pozuelo. Fuentes del Consistorio advierten de que los servicios sociales no pueden descuidar a las personas mayores y familias con necesidades que atienden durante todo el año para centrarse en la regularización de inmigrantes.

En promedio, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón atiende una media de 100 citas al mes por las casuísticas convencionales, sin embargo, el pasado lunes ―primer día del proceso de regularización―, tuvieron un centenar de consultas sobre ese tema, entre correos electrónicos, llamadas y gente que se presentaba en persona en el Ayuntamiento. “Ahora mismo estamos citando gente para mediados de junio porque no tenemos más capacidad. El proceso termina el 30 de junio. Vamos a intentar atender a todo el mundo que podamos antes, pero no descartamos que algunas personas se queden sin cita”, concluye un portavoz del Consistorio.