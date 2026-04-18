Lotería Nacional: sorteo del sábado 18 de abril

El sorteo de Lotería Nacional se celebra todos los sábados en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Este sábado 18 de abril, Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Lotería Nacional como cada sábado a las 13.00 horas

El sorteo de Lotería Nacional se celebra este sábado 18 de abril en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este juego es uno de los más populares de España, con una historia que se remonta hasta el siglo XIX.

Los principales premios de la Lotería Nacional se reparten en un primer premio de 600.000 a la serie, en concreto, 60.000 euros para el cupón, y diversos premios complementarios. Actualmente, el sorteo se encuentra dentro de SELAE con el objetivo de ofrecer juegos seguros y responsables.

El décimo de este sábado 18 de abril de 2026 está dedicado a la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y su 30 aniversario. Creada el 8 de febrero de 1996, esta fundación nació con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre la juventud española y convertir el deporte en herramienta de transformación social.

Décimo Lotería Nacional 18 de abril 2026

Todos los premios

Premios principales:

- Primer premio: 600.000 euros por serie (60.000 euros por décimo)

- Segundo premio: 120.000 euros por serie (12.000 euros por décimo)

Premios secundarios:

- Anterior y posterior 1º Premio (10.000 euros por serie, 1.000 por décimo).

- Anterior y posterior 2º Premio (5.540 euros por serie, 554 por décimo).

- Cuatro premios de 4 cifras (1.500 euros por serie, 150 por décimo).

- Diez extracciones de 3 cifras (300 euros por serie, 30 por décimo).

- Nueve extracciones de 2 cifras (120 euros por serie, 12 por décimo).

- 2 Reintegros: 60 euros

Para probar suerte con la Lotería Nacional hay que comprar un décimo, es decir, una fracción mínima de un billete de lotería. Cada décimo cuenta con un número concreto y debe coincidir con el número premiado para poder ganar el premio.

Según los números acertados y las extracciones, la cantidad premiada variará entre alguno de los premios principales o secundarios.

¿Cómo podemos cobrar un décimo premiado?

Si el décimo premiado es de menos de 3.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier punto de venta oficial. Para premios mayores, tendrás que acudir a uno de los bancos colaboradores. Y si lo compraste por Internet, el dinero se ingresará directamente en tu cuenta.

Horario y dónde verlo

El sorteo se realiza este sábado a las 13.00 horas. Además, se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.