Un narcolaboratorio “de dimensiones extraordinarias” y dos agentes de EE UU muertos: las incógnitas del accidente en Chihuahua

El deceso de dos trabajadores de la embajada tras caer por un barranco, junto al director de la Agencia de Investigación de la Fiscalía estatal, abre un nuevo frente sobre la injerencia de Trump en operaciones en México

El nuevo frente sobre la injerencia de Estados Unidos en México se ha abierto tras un brutal accidente en la sierra de Chihuahua. Una camioneta derrapó el domingo a la altura de la localidad de Morelos, en el llamado Triángulo Dorado, y sus cuatro integrantes fallecieron. Es por su identidad que el caso ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum a pedir explicaciones: eran dos trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en México junto al director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua y otro elemento del Ministerio Público. Su vehículo viajaba en un convoy con otros cuatro, proveniente de un operativo en uno de los narcolaboratorios más grandes que se han encontrado en México. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ha sostenido que los agentes de EE UU no participaron en el operativo, sino que se encontraron con los funcionarios después, para trasladarse juntos hasta la capital del Estado. Sin embargo, las incógnitas siguen rodeando al caso: ¿a qué agencia pertenecían estos empleados de la Embajada? ¿Cómo habían llegado a Morelos? ¿Está el Gobierno de Trump accediendo a operativos en el país a través de los Estados?

Morelos está dentro del Triángulo Dorado, la guarida montañosa de los laboratorios de droga que comparten Chihuahua, Sinaloa y Durango desde hace más de una década. El fiscal de Chihuahua ha relatado, en entrevista con medios de comunicación, que su dependencia llevaba dos meses investigando en esa localidad, de dificilísimo acceso en el interior de la Sierra Madre Occidental. El 17 de abril encontraron lo que han definido como “un narcolaboratorio de dimensiones extraordinarias”. Con más de 850 metros cuadrados, el lugar contaba con 15 hornos, 69 tambos contenedores de mil litros cada uno, 14 depósitos de acetona y los mismos de “material blanco” y más de 100 cilindros de gas. Con eso, la Fiscalía lo considera uno de los narcolaboratorios más grandes hallados en México.

En el operativo en este lugar participaron “exclusivamente” la Fiscalía de Chihuahua y la Secretaría de la Defensa, con 40 elementos cada uno, ha afirmado César Jáuregui. Ahí llegó también el sábado Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía. Fue al salir del narcolabotario, ubicado exactamente en la comunidad de El Pinal, cuando Oseguera recogió a los dos agentes de Estados Unidos, según la versión del fiscal.

El funcionario ha mantenido que estos dos empleados de la Embajada norteamericana estaban también en Morelos, pero en otra comunidad, llamada Polanco, que está a más de seis horas de El Pinal. Sobre qué hacían los agentes de EE UU en la sierra de Chihuahua, Jáuregui ha afirmado que estaban dando capacitaciones sobre manejo de drones a elementos de la Agencia Estatal de Investigación. “Se escoge el lugar de Polanco porque su composición topográfica facilita el adiestramiento de este tipo de aparatos, por eso se encontraban ahí“, ha señalado en entrevista con Radio W.

Así, siempre según la versión de Jáuregui, el director de la Agencia recoge a los estadounidenses en Polanco para ir juntos hasta la ciudad de Chihuahua, donde ellos tenían que tomar un vuelo y él tenía que dar una rueda de prensa para informar sobre los hallazgos del narcolaboratorio. Entre un punto y otro hay más de 900 kilómetros. Ese trayecto lo realizaban en un convoy de cinco vehículos, liderado por un Black Mamba, un vehículo táctico acorazado. A las dos de la mañana del domingo, el coche que trasladaba a Oseguera, los dos agentes de EE UU y otro elemento de la Fiscalía derrapa y se cae por un barranco de más de 200 metros. Todos ellos fallecen.

Vista del laboratiorio clandestino de mentanfentamina, en Chihuahua. Fiscalía de Chihuahua vía REUTERS

La noticia salta rápidamente a los focos nacionales tras las condolencias del embajador Ronald Johnson a “dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos”: “Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”. El diplomático no especificó qué papel tenían estos dos integrantes de su Embajada ni a qué agencia pertenecían. Tampoco lo ha hecho Jáuregui, que se ha limitado a describirlos como “agentes adscritos a la Embajada de EE UU”. El fiscal tampoco ha explicado cómo habían llegado los dos estadounidenses hasta Morelos.

El caso ha llegado hasta la Mañanera, donde Sheinbaum ha afirmado que ni ella ni su equipo sabía que había agentes de Estados Unidos en México: “No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el Estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces, estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos”. Sheinbaum ha recordado que la Constitución fija que es el Gobierno federal quien debe autorizar a cualquier Estado para que haya participaciones de administraciones extranjeras en materia de seguridad en territorio nacional. Y ha insistido en que no existen operaciones conjuntas en materia de seguridad entre ambos países, y que la relación se limita al intercambio de información de inteligencia.

Después de la conferencia de la mandataria, el fiscal de Chihuahua ha salido a dar la razón a la presidenta porque “jamás participaron agentes norteamericanos en el operativo”, sino que estos eran “capacitadores e instructores en el manejo de drones”. La dependencia estatal, que forma parte de uno de los pocos gobiernos opositores en México, el de la panista María Eugenia Campos, sí ha defendido “el intercambio permanente” que tienen con Estados Unidos. Siempre “atestiguado” por la Administración federal, ha asegurado Jáuregui.

Estado fronterizo, Chihuahua nunca ha escondido el vínculo de trabajo con su vecino del norte. En una visita de EL PAÍS a la Torre Centinela, la apuesta de seguridad del Gobierno de Maru Campos, el director de los centros de mando, Jorge Muro, confirmaba que personal de la DEA, de la Patrulla Fronteriza, la ATF, las Fiscalías de Texas y Nuevo México, y la policía de El Paso van a instalarse en el piso 18 de la torre. “No vamos a compartir bases de datos. Ellos van a trabajar con sus propias herramientas, pero desde aquí”, explicaba Muro: “Ahorita tenemos coordinación, pero hay que llamarles y luego ellos en lo que consultan, pues se pierde tiempo. Y en ese sentido tenerlos aquí, pues estamos al lado, va a ser en tiempo real”.

La presencia de Estados Unidos en temas de seguridad en México se ha vuelto un tema particularmente sensible tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Incluso desde antes de su vuelta al poder, el republicano agita casi cada mes el fantasma de una intervención militar en México bajo la justificación de luchar contra el crimen organizado. “Es una promesa del presidente al pueblo americano”, ha llegado a decir el equipo trumpista, que ha hablado en este tiempo desde bombardeos como los que ha llevado a cabo en el Pacífico y ataques por tierra hasta participación de sus equipos en operativos.

Esto ha llevado a que incluso en cada llamada con Trump, Sheinbaum tenga que descartar que Estados Unidos vaya a intervenir en el país. A pesar de este mantra repetido, en estos meses se han conocido casos como el de Ryan Wedding, un antiguo atleta olímpico reconvertido en narcotraficante, donde cada Gobierno afirma haberlo capturado a su modo: el FBI dijo haberlo hecho tras un “operativo secreto” en México y el zar de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el delincuente se entregó voluntariamente en la Embajada de EE UU. En este escenario, despejar las dudas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de los dos agentes de la Embajada se convierte en una prioridad para el Gobierno de Chihuahua.