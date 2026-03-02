Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 2 de marzo

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los más esperados durante toda la semana. De lunes a jueves se reparte un primer premio de 500.000 euros para los afortunados que cuenten con el número más la serie agraciados.

El Cupón Diario surgió en los primeros años de la organización nacional, fundada desde 1938 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Desde el primer momento, los sorteos han ido evolucionando a la par que la ONCE se ha ido adaptando a las diferentes situaciones y novedades. En un primer momento, se trataba de boletos provinciales con números de tres cifras hasta llegar al formato más cercano a lo que conocemos en la actualidad, el formato nacional de cinco cifras y múltiples premios.

En 1984 se lanzó lo que conocemos hoy en día como Cupón diario de la ONCE bajo la campaña publicitaria “La ilusión de todos los días”.

Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE

  • 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

¿Cuándo y dónde verlo?

El sorteo del Cupón Diario se celebra de lunes a jueves a las 21:25 horas. Los resultados pueden seguirse en directo y consultarse posteriormente en la web oficial JuegosONCE.es.

Otros Sorteos

Eurodreams

La Primitiva

Bonoloto

Bonoloto

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lékué Cesta XL de silicona para freidora de aire. COMPRA POR 14,90€
escaparate
Luces para armario o cocina con 5 niveles de brillo y regulación continua. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Encendedor eléctrico con carga USB y notificación de batería. COMPRA POR 9,99€
escaparate
Regleta para enchufes múltiples 6 en 1. COMPRA POR 20,39€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_