Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 2 de marzo
Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo
Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Destaca por ser un sorteo con varias peculiaridades como los premios, ya que no ofrece a los afortunados un único premio, sino diferentes cantidades premiadas durante varios años.
Además, en el caso de existir más de tres ganadores, el importe del premio principal deberá dividirse entre todos ellos.
Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y los boletos se pueden adquirir a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en cualquiera de los puntos de venta autorizados.
Los premios del Eurodreams
Este sorteo destaca por ofrecer premios tipo “sueldo” mensual. Cada categoría establece una cantidad fija que se cobra durante un tiempo concreto. El premio más alto tiene una particularidad: si hay más de tres acertantes, el importe total se reparte entre ellos.
- 1.ª categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años.
- 2.ª categoría: 2.000 euros al mes durante 5 años.
- 3.ª categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.
- 4.ª categoría: 100 euros al mes durante 1 año.
- 5.ª categoría: 10 euros al mes durante 1 año.
- 6.ª categoría: Reintegro de 2,50 euros.
Horario y dónde verlo
Eurodreams se celebra los lunes y jueves a las 21:00 horas. Puede seguirse en directo desde la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Tras el sorteo, los resultados se publican en esa misma página y también están disponibles en la web de EL PAÍS.
