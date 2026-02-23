Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 23 de febrero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Esta última semana del mes de febrero arranca para la ONCE con el habitual sorteo del Cupón Diario, que se juega de lunes a jueves y reparte miles de euros en premios. El más destacado es el primero para el acertante del número más la serie. Este sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se ha convertido en una de las citas fijas de todas las noches.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy lunes 23 de febrero son los siguientes:

Número: 22748

Serie: 031

Premios del Cupón Diario y cómo cobrarlos

Estos son los premios en juego:

22748 serie 031 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

22748 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

2274 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

2748 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

227 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

748 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

22 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

48 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

2 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

8: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.

El Día del Padre en la ONCE

El próximo 19 de marzo es el día del Padre y la ONCE lo celebra con su cupón Extra del Día del Padre, que reparte un primer premio de 17 millones de euros, entre otros.

Los cupones para probar suerte en este esperado sorteo ya están a la venta en puntos autorizados y a través de la página web oficial de JuegosOnce.es