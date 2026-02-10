Bonoloto: comprobar sorteo del martes 10 de febrero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

La Bonoloto es uno de los sorteos diarios más veteranos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Se celebra sin interrupción desde 1988 y tiene lugar cada día de la semana, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.

¿Cómo se juega?

Para participar, cada persona debe escoger seis números del 1 al 49. Esta selección puede hacerse manualmente o mediante la opción automática disponible en las administraciones de lotería.

Existen dos modalidades de apuesta:

Apuesta simple: consiste en elegir exactamente seis números.

Apuesta múltiple: permite ampliar la jugada seleccionando hasta 11 números, generando más combinaciones.

En cada extracción se obtienen seis números principales, un número complementario y un número de reintegro, que sirven para determinar las diferentes categorías de premios.

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.

¿Cuándo y dónde verlo?

El sorteo se celebra todos los días a las 21:30 horas. Puede seguirse en directo desde la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde también se publican los resultados al finalizar. Asimismo, los números premiados pueden consultarse en la página web de EL PAÍS.