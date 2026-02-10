Bonoloto: comprobar sorteo del martes 10 de febrero
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora
La Bonoloto es uno de los sorteos diarios más veteranos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Se celebra sin interrupción desde 1988 y tiene lugar cada día de la semana, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos. Nació con el propósito de ofrecer a los jugadores la posibilidad de participar en un sorteo económico y disponible a diario.
¿Cómo se juega?
Para participar, cada persona debe escoger seis números del 1 al 49. Esta selección puede hacerse manualmente o mediante la opción automática disponible en las administraciones de lotería.
Existen dos modalidades de apuesta:
- Apuesta simple: consiste en elegir exactamente seis números.
- Apuesta múltiple: permite ampliar la jugada seleccionando hasta 11 números, generando más combinaciones.
En cada extracción se obtienen seis números principales, un número complementario y un número de reintegro, que sirven para determinar las diferentes categorías de premios.
Todos los Premios
Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
- Reintegro: acierto del número de reintegro
El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.
¿Cuándo y dónde verlo?
El sorteo se celebra todos los días a las 21:30 horas. Puede seguirse en directo desde la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde también se publican los resultados al finalizar. Asimismo, los números premiados pueden consultarse en la página web de EL PAÍS.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.