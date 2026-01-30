Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 30 de enero

El sorteo de Bonoloto de este viernes se juega por un bote de 2,4 millones de euros

Bonoloto comprobar sorteo del viernes 30 de enero de 2026
Madrid -
Loterías y Apuestas del Estado (LAE) celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de la propia institución. Este juego permanece en funcionamiento desde 1988, año en el que fue lanzado oficialmente.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 30 de enero de 2026 han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 8, 18, 26, 34, 36, 42
  • El complementario: 37
  • El reintegro: 3

Todos los premios de la Bonoloto

La Bonoloto tiene varias categorías de premios en función del número de aciertos respecto a la combinación ganadora. La distribución es la siguiente:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario
  • 3.ª categoría: 5 aciertos
  • 4.ª categoría: 4 aciertos
  • 5.ª categoría: 3 aciertos
  • Reintegro

El importe asignado a cada premio varía según la recaudación total del sorteo y la cantidad de acertantes en cada categoría.

Números premiados en el sorteo de ayer

En el sorteo de Bonoloto de ayer, jueves 29, no hubo acertantes de primera categoría, pero hubo dos acertantes de segunda categoría, que se llevaron cada uno más de 86.500 euros. Los boletos ganadores fueron sellados en Alacuás (Valencia) y Barcelona.

