Iberia lanza un ajuste de empleo voluntario para 996 empleados, el 9,4% de la plantilla

El plan de bajas de carácter voluntario que demandaba la plantilla de Iberia desde hace años está ya sobre la mesa. La compañía ha registrado esta mañana un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid con un alcance de 996 trabajadores, el 9,4% de una nómina de 10.568 efectivos. Acto seguido ha sido constituida la comisión negociadora con la participación de la dirección y representantes de los trabajadores de los distintos colectivos: pilotos, tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y los que prestan servicios en tierra. Las parten tienen ya un calendario tentativo de reuniones para las próximas semanas.

Sobre el colectivo de tierra se prevén 753 bajas: 305 en el área mantenimiento, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas. Entre el personal de vuelo se esperan 243 desvinculaciones: 106 pilotos y la salida de 137 tripulantes de cabina. Este ERE no está reñido con un plan estratégico 2025-2030 en el que se plantea la contratación de un millar de trabajadores al año para atender el crecimiento de producción, del 3% al 5% anual.

Fue el pasado 17 de febrero cuando Iberia trasladó a los sindicatos su intención de iniciar un procedimiento de ERE voluntario. Durante los últimos tiempos, tal y como adelantó Cinco Días, la rampa de salida había sido demandada especialmente por el sindicato de pilotos Sepla. El presidente de la compañía aérea, Marco Sansavini, indicó unos días después ante la prensa, en el marco de la presentación de los resultados del grupo IAG el 27 de febrero, que había sintonía con las fuerzas sindicales, además de una causa objetiva para justificar las salidas: Iberia necesita un cambio de perfiles, así como rejuvenecer los equipos, para atender el proceso de transformación recogido en el Plan de Vuelo 2030. Faltaba hablar de las condiciones.

Iberia acaba de declarar un resultado operativo récord de 1.313 millones de euros, y un rendimiento del 16,2%, en 2025 (+2,6 puntos respecto a 2024). Además, tiene presupuestado crecimiento en un momento que se considera dulce para la demanda de vuelos, al menos hasta las ofensivas militares de Estados Unidos en Venezuela y ahora en Irán.

La nómina de pilotos alcanza los 1.400 comandantes y segundos, con la expectativa de que alrededor del 17% salgan tras pactar las indemnizaciones. En cuanto al personal de tierra, concluyó días atrás la negociación del XXIII convenio del personal de tierra. Tras ese proceso, la dirección retoma la modalidad del ERE voluntario que ya fue utilizada años atrás. Se espera un esquema de desvinculaciones similar al que resultó de las negociaciones del acuerdo de productividad de 2014. Entonces se activó un ERE de carácter voluntario con vigencia hasta finales de 2017. A finales de 2022 ya se analizó la posibilidad de un ERE negociado que alcanzara a mayores de 60 años y que pudiera extenderse a los distintos colectivos, pero no salió adelante.

Antes de facilitar la salida de pilotos, TCP, técnicos de tierra y personal de servicios centrales, Iberia está ejecutando un recorte de plantilla en el área de servicios de handling, ya bajo la marca South Europe Ground Services, en respuesta a la pérdida de licencias para ofertar servicios a terceros en algunos de los mayores aeropuertos de Aena. Este también fue de adscripción voluntaria y se planteó para 1.500 trabajadores.

Más de 50 años

Cuatro de cada diez empleados de Iberia tienen más de 50 años de edad y un 10% ha pasado de los 60. Antes de las salidas que se han comenzado a negociar, los pilotos y TCP tienen la opción de pasar a la reserva, los primeros a los 60 años y los segundos al cumplir los 62. Con esas misma edades, Iberia también ofrece el cese remunerado. En el caso de los pilotos, hay un último escenario para reducir la actividad de vuelo al 55% cuando alcanzan los 60 años.

En la aerolínea del grupo IAG aún se recuerda el traumático ajuste de empleo que formó parte del Plan de Transformación de la compañía en 2012. Fueron despedidos 3.141 trabajadores, frente a los 4.500 inicialmente planteados. Tras el tijeretazo, ejecutado cuando la empresa perdía un millón de euros diario, quedó fijado un ERE marco que servía para pactar nuevas desvinculaciones.

El nuevo plan estratégico, Plan de Vuelo 2030, recoge inversiones por 6.000 millones de euros, cifra de la que un 70% irá a la adquisición y remodelación de aviones. El objetivo es saltar de los actuales 45 aviones de largo radio (22 unidades del A350, 20 aviones A330 y tres del nuevo modelo A321 XLR) hasta los 70. Tal incremento permitiría a Iberia estrechar distancias con rivales europeos como Air France, Lufthansa y KLM. La aerolínea espera moverse en rangos de rentabilidad operativa del 13,5% al 15%, que se ha visto ya superado en 2025.

En términos de producción, Iberia ya es un 20% más grande que antes de la pandemia y durante los próximos cinco años tiene previsto un crecimiento del 3% al 5% anual, medido en términos de capacidad ofertada (asientos por kilómetro volado).