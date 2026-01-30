Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 30 de enero
El premio principal es de 6.000.000 euros a los afortunados que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie
El Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes y está gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Su principal diferencia respecto al cupón tradicional de la ONCE, vigente desde 1939, es que este último se juega de lunes a jueves.
Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy
El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 30 de enero de 2026 es el siguiente:
- Número: 82184
- Serie: 005
Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:
Todos los premios
- 82184 serie 005: 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
- 82184: 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
- 8218: 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
- 2184: 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
- 821: 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
- 184: 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
- 82: 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 84: 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 8: 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
- 4: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.
Cuponazo de los viernes: comprobar los resultados
Consulta los números premiados del sorteo de la ONCE de este viernes en la página web oficial de JuegosOnce. es. Una vez terminados los sorteos del día, se pueden comprobar todos los resultados de los juegos del día.
Además, desde la página web de EL PAÍS puedes consultar los resultados de los sorteos de lotería principales del día.
Sorteos de la ONCE
Además del Cuponazo, la ONCE ofrece otros sorteos destacados a lo largo de la semana, como el Sueldazo del Fin de Semana, que reparte hasta 5.000 € al mes durante 20 años, y el Eurojackpot, un sorteo europeo con botes que pueden superar los 100 millones de euros. Todos los sorteos de la ONCE no solo ofrecen premios millonarios, sino que también financian programas de inclusión social y laboral para personas con discapacidad.
Otros Sorteos
