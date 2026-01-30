Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
CUPÓN ONCE

Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 30 de enero

El premio principal es de 6.000.000 euros a los afortunados que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

Cuponazo de la ONCE comprobar sorteo del viernes 30 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes y está gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Su principal diferencia respecto al cupón tradicional de la ONCE, vigente desde 1939, es que este último se juega de lunes a jueves.

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 30 de enero de 2026 es el siguiente:

  • Número: 82184
  • Serie: 005

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios

  • 82184 serie 005: 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 82184: 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
  • 8218: 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
  • 2184: 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
  • 821: 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
  • 184: 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
  • 82: 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 84: 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 8: 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
  • 4: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Cuponazo de los viernes: comprobar los resultados

Consulta los números premiados del sorteo de la ONCE de este viernes en la página web oficial de JuegosOnce. es. Una vez terminados los sorteos del día, se pueden comprobar todos los resultados de los juegos del día.

Además, desde la página web de EL PAÍS puedes consultar los resultados de los sorteos de lotería principales del día.

Sorteos de la ONCE

Además del Cuponazo, la ONCE ofrece otros sorteos destacados a lo largo de la semana, como el Sueldazo del Fin de Semana, que reparte hasta 5.000 € al mes durante 20 años, y el Eurojackpot, un sorteo europeo con botes que pueden superar los 100 millones de euros. Todos los sorteos de la ONCE no solo ofrecen premios millonarios, sino que también financian programas de inclusión social y laboral para personas con discapacidad.

Otros Sorteos

Bonoloto

Bonoloto

Euromillones

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 13,71€ (19% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares traductores de 164 idiomas en tiempo real sin cable. COMPRA POR 45,99€ (69% DE DESCUENTO)
escaparate
Estuche de de silicona de Lékué para cocinar al vapor. Apto para horno y microondas. COMPRA POR 11,86€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_