Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 28 de enero

Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles

Bonoloto comprobar sorteo del miércoles 28 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Loterías y Apuestas del Estado celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, ofreciendo premios todos los días de la semana, de lunes a domingo, a quienes logren distintos niveles de aciertos en la combinación ganadora.

¿Cómo participar en la Bonoloto?

Para jugar, cada apuesta requiere seleccionar al menos 6 números entre el 1 y el 49. Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o dejar que las máquinas de las administraciones los seleccionen de manera automática.Hay dos modalidades: las apuestas simples, que incluyen exactamente 6 números, y las apuestas múltiples, que permiten elegir hasta 11 números en una sola jugada.

En cada sorteo se extraen seis números principales, además de un número complementario y un reintegro.

Todos los premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

  • 1ª categoría (6 aciertos)
  • 2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
  • 3ª categoría (5 aciertos)
  • 4ª categoría (4 aciertos)
  • 5ª categoría (3 aciertos)
  • Reintegro

El valor de cada premio se calcula en función de la recaudación total y del número de ganadores en cada categoría.

¿Dónde y cuándo ver el sorteo?

La Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30 horas y puede seguirse en directo a través de la web oficial de SELAE. Para quienes no puedan verlo en vivo, los resultados se publican en la misma página pocos minutos después de finalizar el sorteo.

Otros Sorteos

Cupón diario de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_