Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 28 de enero

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.

Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles

Loterías y Apuestas del Estado celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, ofreciendo premios todos los días de la semana, de lunes a domingo, a quienes logren distintos niveles de aciertos en la combinación ganadora.

¿Cómo participar en la Bonoloto?

Para jugar, cada apuesta requiere seleccionar al menos 6 números entre el 1 y el 49. Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o dejar que las máquinas de las administraciones los seleccionen de manera automática.Hay dos modalidades: las apuestas simples, que incluyen exactamente 6 números, y las apuestas múltiples, que permiten elegir hasta 11 números en una sola jugada.

En cada sorteo se extraen seis números principales, además de un número complementario y un reintegro.

Todos los premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El valor de cada premio se calcula en función de la recaudación total y del número de ganadores en cada categoría.

¿Dónde y cuándo ver el sorteo?

La Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30 horas y puede seguirse en directo a través de la web oficial de SELAE. Para quienes no puedan verlo en vivo, los resultados se publican en la misma página pocos minutos después de finalizar el sorteo.