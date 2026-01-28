Ir al contenido
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 28 de enero

La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

Madrid -
El cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos de la lotería en España. Su popularidad no solo se debe a la amplia variedad de premios que ofrece, sino también a que permite participar cada día de lunes a jueves, brindando frecuentes oportunidades de ganar.

Desde 1984, el formato del juego se mantiene prácticamente igual: los cupones incluyen una combinación de cinco cifras y una serie, y quienes aciertan ambas partes del número ganador obtienen un premio principal de 500.000 euros. Además del gran premio, se reparten miles de premios adicionales en función de cuántas cifras coincidan con las del número premiado.

Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE

Hay que tener en cuenta que en un mismo cupón no pueden acumularse varios premios.

• 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

• 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

• 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

• 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

• 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

• 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

• 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

• 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

• 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

• 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Horario y dónde ver el Cupón diario

El Cupón Diario se celebra de lunes a jueves a las 21:25 horas. Puede seguirse en directo desde la web oficial JuegosOnce.es, donde también se publican los resultados pocos minutos después de finalizar el sorteo.

