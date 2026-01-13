Ir al contenido
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 13 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Cupón diario de la ONCE comprobar sorteo del martes 13 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Ir a los comentarios

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE se ha convertido en una cita muy esperada a lo largo de la semana. De lunes a jueves, quienes acierten el número completo junto con la serie pueden llevarse un premio principal de 500.000 euros.

Este sorteo tiene sus raíces en los primeros años de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, creada en 1938 con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad visual. Desde entonces, sus productos han ido transformándose conforme la ONCE incorporaba nuevas necesidades y avances. En sus inicios, los cupones eran provinciales y constaban de solo tres cifras. Con el tiempo, evolucionaron hasta el formato nacional actual, compuesto por cinco cifras y diversos niveles de premios.

El formato que hoy conocemos como Cupón Diario se instauró en 1984, acompañado del lema publicitario “La ilusión de todos los días”.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

El número premiado en el sorteo del Cupón diario de este martes 13 de enero es el siguiente:

  • Número: 13957.
  • Serie: 36.

Premios del Cupón diario

  • 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

Otros Sorteos

Euromillones

Bonoloto

Bonoloto

