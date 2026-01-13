Bonoloto: comprobar sorteo del martes 13 de enero
Consulta los números premiados del sorteo de este martes
Loterías y Apuestas del Estado celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto. De lunes a domingo, este juego reparte premios entre quienes logran distintos niveles de aciertos en la combinación ganadora.
¿Cómo se juega a la Bonoloto?
Para participar, es necesario elegir al menos 6 números entre el 1 y el 49 por cada apuesta. Los jugadores pueden seleccionar sus números manualmente o dejar que el sistema genere una combinación automática a través de las terminales de las administraciones.
Existen dos modalidades: las apuestas simples, que incluyen exactamente 6 números, y las apuestas múltiples, que permiten escoger hasta 11 números en una sola jugada.
En cada sorteo se extraen seis números principales, además de un número complementario y un reintegro.
Categorías de Premios
Los premios de la Bonoloto se distribuyen en función del número de aciertos:
1ª categoría (6 aciertos)
2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
3ª categoría (5 aciertos)
4ª categoría (4 aciertos)
5ª categoría (3 aciertos)
Reintegro
El importe de cada premio depende tanto de la recaudación de la jornada como del número de ganadores en cada categoría.
¿Dónde ver el sorteo?
La Bonoloto se lleva a cabo todos los días a las 21:30 horas y puede seguirse en directo a través de la web de SELAE. Para quienes no puedan verlo en vivo, los resultados se publican en la misma página pocos minutos después de finalizar el sorteo.
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.