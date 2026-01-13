Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del martes 13 de enero

Consulta los números premiados del sorteo de este martes

Bonoloto comprobar sorteo del martes 13 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Loterías y Apuestas del Estado celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto. De lunes a domingo, este juego reparte premios entre quienes logran distintos niveles de aciertos en la combinación ganadora.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Para participar, es necesario elegir al menos 6 números entre el 1 y el 49 por cada apuesta. Los jugadores pueden seleccionar sus números manualmente o dejar que el sistema genere una combinación automática a través de las terminales de las administraciones.

Existen dos modalidades: las apuestas simples, que incluyen exactamente 6 números, y las apuestas múltiples, que permiten escoger hasta 11 números en una sola jugada.

En cada sorteo se extraen seis números principales, además de un número complementario y un reintegro.

Categorías de Premios

Los premios de la Bonoloto se distribuyen en función del número de aciertos:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El importe de cada premio depende tanto de la recaudación de la jornada como del número de ganadores en cada categoría.

¿Dónde ver el sorteo?

La Bonoloto se lleva a cabo todos los días a las 21:30 horas y puede seguirse en directo a través de la web de SELAE. Para quienes no puedan verlo en vivo, los resultados se publican en la misma página pocos minutos después de finalizar el sorteo.

Otros Sorteos

Euromillones

Cupón diario de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Casa Chongastán en Chía (Huesca)

Casa Chongastán: el restaurante en Huesca de raíces ganaderas con carnicería propia

Sarah Serrano | Madrid
Surfistas en la playa urbana de La Cícer, en Las Palmas de Gran Canaria

Cabalgando olas en las tres sedes españolas de la Red Mundial de Ciudades de Surf

Guillermo Esaín

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_