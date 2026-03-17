Marruecos, proclamado campeón de la Copa de África dos meses después de perder la final con Senegal

El Comité de Apelación de la CAF invalida el título senegalés “por incomparecencia” después de que sus jugadores se retiraran a los vestuarios en la final como protesta tras un polémico penalti

Dos meses después de caer en Rabat en la final de la Copa de África ante Senegal (1-0), Marruecos acaba de ser proclamada campeona del torneo por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), órgano que rige el fútbol en el continente africano y que ha considerado en la noche de este martes que el combinado senegalés “no compareció” durante el encuentro tras marcharse del campo en señal de protesta por un penalti señalado en el tiempo de descuento en favor de la selección anfitriona.

Convencidos por su capitán, Sadio Mané, los futbolistas senegaleses regresaron al terreno de juego para que se pudiera lanzar el penalti, la última acción del tiempo reglamentario. Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, falló desde los once metros y, con empate a cero, el partido se marchó a la prórroga, donde Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, adelantó a su selección bajo la lluvia (0-1), resultado que permaneció en el marcador hasta el pitido final.

El Estadio Moulay Abdellah de Rabat lloró entonces la derrota de los suyos y Senegal celebró por todo lo alto la segunda Copa de África de su historia tras la conquistada en 2021. Tal fue la debacle del combinado marroquí, claro favorito desde el arranque del torneo, que, ya de vuelta en Madrid, Brahim Díaz admitió sentirse destrozado anímicamente tras lo sucedido. “Me duele el alma”, explicó en sus redes sociales. “Ayer fallé. Asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón”.

Una decisión sin precedentes

Aun con todo, la decisión de la CAF ha llegado en un momento del todo inesperado: en plena jornada de Champions League —Brahim Díaz, sin ir más lejos, se encontraba en el banquillo del Etihad Stadium de Manchester—, y, más sorprendente aún, dos meses después del 18 de enero, día en el que se disputó en Rabat la final de una Copa de África que pasará ahora a la historia por lo que se ha decidido en los despachos.

“La Junta de Apelaciones de la CAF ha decidido que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) Marruecos 2025, cuyo resultado se ha registrado como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)“, ha informado la CAF este martes en su comunicado.

Dicho artículo, el 84 del Reglamento de la Copa de África de Naciones, define que si un equipo infringe el artículo 82 (que dicta que “si un equipo se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final del partido sin la autorización del árbitro, será considerado como perdedor del encuentro”) perderá el partido por tres goles a cero.

Mané levanta la segunda Copa de África de la historia de Senegal tras vencer a Marruecos en Rabat. Youssef Loulidi (AP)

“Se declara, por tanto, admisible la apelación interpuesta por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)”, continúa el informe publicado este martes por la CAF. “La Junta de Apelaciones determina que la conducta de la selección de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento. [...] Se estima, por tanto, la protesta presentada por la Federación Marroquí de Fútbol, de modo que se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol infringió el artículo 82 del Reglamento. En aplicación del artículo 84, el equipo de Senegal es declarado perdedor del partido, registrándose el resultado como 3–0 a favor de Marruecos. Se desestiman todas las demás solicitudes”.

En cualquier caso, fuentes de derecho deportivo internacional señalan el caso como “insólito”, pues consideran que la decisión tomada este martes por la CAF actúa en contra de la tomada el 18 de enero por el árbitro del encuentro, el congoleño Jean Jacques Ndala Ngambo, que reanudó el choque después de que los futbolistas senegaleses regresaran del túnel de vestuarios para continuar con el juego. Las mismas fuentes aseguran, además, que, pese al poder de Marruecos en el actual engranaje socioeconómico del fútbol africano, lo esperable es que la federación senegalesa acuda al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), órgano que podría revocar la decisión tomada por la CAF y, en un nuevo giro de los acontecimientos, devolver el título a la selección de Senegal.

Las reacciones, entre el asombro y la burla

No obstante, las reacciones de los protagonistas no han tardado en llegar. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Pathé Ciss, centrocampista senegalés del Rayo Vallecano. “Podéis sumarle tres goles más a los llorones [de Marruecos]”, ha escrito en su perfil de la red social X, donde, además, ha adjuntado decenas de banderas de Senegal, un selfi con el trofeo de campeón y varias imágenes de la celebración.

Pocos minutos después, la cuenta de X de la selección senegalesa ha compartido un vídeo de la fiesta que se desató un día después de la final, el 19 de enero, en las calles de Dakar, capital del país en la que los futbolistas del combinado nacional compartieron con sus compatriotas el título conquistado en Rabat.

En un gesto de apaciguamiento y de mano tendida a Senegal, la Real Federación Marroquí de Fútbol ha afirmado en un comunicado difundido en la noche de este martes que “toma nota” de la decisión de la CAF, según ha informado Efe. Precisa que su recurso no tenía como objetivo cuestionar a los equipos, sino exigir la estricta aplicación del reglamento, “garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas”, agrega la Federación antes de anunciar para este miércoles una declaración oficial.