Euromillones: comprobar sorteo del martes 13 de enero

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.

El Euromillones es un juego de lotería compartido por varios países europeos, entre ellos España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde que comenzó a funcionar en 2004, esta lotería ha ofrecido numerosos botes de gran magnitud y ha repartido millones entre sus participantes.

El sistema de premios se organiza en 13 categorías, que abarcan desde las combinaciones más sencillas —en las que basta acertar dos números— hasta la combinación completa formada por cinco números principales y dos estrellas.

Todos los premios

1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado

2ª Categoría (5 números + 1 estrella)

3ª Categoría (5 números)

4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)

5ª Categoría (4 números + 1 estrella)

6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)

7ª Categoría (4 números)

8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)

9ª Categoría (3 números + 1 estrella)

10ª Categoría (3 números)

11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)

12ª Categoría (2 números + 1 estrella)

13ª Categoría (2 números)

¿Cómo se juega al Euromillones?

Para participar, cada apuesta requiere seleccionar cinco números entre el 1 y el 50, además de dos estrellas del 1 al 12. La elección puede hacerse manualmente o mediante una combinación automática generada por el sistema.

A esto se suma “El Millón”, un sorteo complementario exclusivo para los jugadores de España, mediante el cual un único código puede convertir al ganador en millonario de manera instantánea.

Horario y dónde verlo

El sorteo del Euromillones se lleva a cabo cada martes y viernes a las 21:30 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.