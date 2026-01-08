Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 8 de enero

El sorteo de la Bonoloto de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente de lunes a domingo.

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Desde 1988, Loterías y Apuestas del Estado lleva a cabo cada día el sorteo de la Bonoloto, de lunes a domingo, en su Salón de Sorteos. Ese mismo año este juego fue presentado oficialmente al público.

¿En qué consiste la Bonoloto?

La Bonoloto se diferencia de los sorteos diarios de cupones, ya que funciona mediante apuestas. En una apuesta simple se deben elegir 6 números, mientras que en las apuestas múltiples es posible seleccionar hasta 11 números, aunque únicamente se registran cinco por apuesta.

Cada apuesta tiene un coste de 0,50 €, pero el importe mínimo por boleto es de 1 €. Esto implica que, si participas en un solo sorteo, deberás incluir al menos dos apuestas.

Categorías de premios

Los premios de la Bonoloto se organizan según el número de aciertos obtenidos en la combinación ganadora. Las categorías son las siguientes:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro

El importe final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de acertantes en cada categoría.

Horario y dónde ver el sorteo

El sorteo de la Bonoloto tiene lugar todos los días a partir de las 21:30 horas. Puede verse en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, que retransmite todos los sorteos diarios.

Si no puedes verlo en vivo, los resultados completos quedan disponibles al finalizar la emisión tanto en la web oficial como en la página de EL PAÍS.