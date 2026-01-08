Ir al contenido
La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 8 de enero

Consulta todos los premios del sorteo celebrado este jueves

Sorteo de La Primitiva jueves 8 de enero 2026
Madrid -


La Primitiva es una de las loterías más históricas y reconocidas de España. Sus inicios se remontan a 1763, cuando comenzó a jugarse bajo el nombre de “lotería por números”. A pesar de que fue suspendida durante un tiempo, regresó definitivamente en 1985 con la denominación que conserva hoy.

Este sorteo ofrece múltiples premios que varían según la cantidad de aciertos. Las categorías abarcan desde acertar tres números hasta la categoría especial, que incluye los seis números ganadores más el reintegro. Además, existe la posibilidad de añadir la opción Joker, un juego complementario con un código de siete cifras que permite obtener premios adicionales.

Los importes de cada premio son aproximados, ya que dependen tanto de la recaudación como del número de acertantes en cada categoría.

Categorías de premios

  • Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
  • Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
  • Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
  • Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
  • Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
  • Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

El juego de la Primitiva

La participación puede hacerse mediante apuestas simples o múltiples.En las apuestas simples se eligen seis números entre el 1 y el 49 en un boleto, ya sea en un punto de venta físico o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Las apuestas múltiples permiten seleccionar más de seis números, sin un límite concreto, y también pueden realizarse tanto presencialmente como online.

Horario y dónde verlo

La Primitiva celebra sus sorteos tres veces por semana: lunes, jueves y sábado, a las 21:40 horas. Tras la emisión, los resultados pueden consultarse en la página oficial de Loterías y en la web de EL PAÍS para comprobar si tu combinación ha sido premiada.

Cupón diario de la ONCE

Bonoloto

Bonoloto

Eurodreams

Lotería Nacional

