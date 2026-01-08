La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 8 de enero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

La Primitiva es una de las loterías más históricas y reconocidas de España. Sus inicios se remontan a 1763, cuando comenzó a jugarse bajo el nombre de “lotería por números”. A pesar de que fue suspendida durante un tiempo, regresó definitivamente en 1985 con la denominación que conserva hoy.

Este sorteo ofrece múltiples premios que varían según la cantidad de aciertos. Las categorías abarcan desde acertar tres números hasta la categoría especial, que incluye los seis números ganadores más el reintegro. Además, existe la posibilidad de añadir la opción Joker, un juego complementario con un código de siete cifras que permite obtener premios adicionales.

Los importes de cada premio son aproximados, ya que dependen tanto de la recaudación como del número de acertantes en cada categoría.

Categorías de premios

Categoría Especial : Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros , dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría : Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría : Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría : Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría : Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría : Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

El juego de la Primitiva

La participación puede hacerse mediante apuestas simples o múltiples.En las apuestas simples se eligen seis números entre el 1 y el 49 en un boleto, ya sea en un punto de venta físico o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Las apuestas múltiples permiten seleccionar más de seis números, sin un límite concreto, y también pueden realizarse tanto presencialmente como online.

Horario y dónde verlo

La Primitiva celebra sus sorteos tres veces por semana: lunes, jueves y sábado, a las 21:40 horas. Tras la emisión, los resultados pueden consultarse en la página oficial de Loterías y en la web de EL PAÍS para comprobar si tu combinación ha sido premiada.