Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 23 de diciembre

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los más esperados durante toda la semana. De lunes a jueves se reparte un primer premio de 500.000 euros para los afortunados que cuenten con el número más la serie agraciados.

Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy

Los números premiados en el sorteo de hoy, martes 23 de diciembre son los siguientes:

Número: 43866

Serie: 004

Cifras premiadas

43866 serie 004 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

43866 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

4386 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

43866 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

438 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

866 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

43 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

66 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

4 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

6: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

¿Eres uno de los afortunados? Comprueba a través de la página web oficial de JuegosOnce.es y en la página web de EL PAÍS todos los resultados de los principales sorteos de lotería del día.

Cómo y dónde se cobran los premios

En el caso de los cupones adquiridos en puntos de venta físicos, el cobro debe realizarse a través de la red oficial de vendedores de la ONCE o de las entidades bancarias colaboradoras, según el importe obtenido. Para los cupones comprados por Internet, el procedimiento es más sencillo, ya que el premio se abona de forma automática en la cuenta de usuario asociada a JuegosONCE.es.

Consulta los números premiados

Los resultados de este y del resto de sorteos de la ONCE pueden consultarse en la web oficial de JuegosONCE.es, una vez que han finalizado todos los sorteos del día. Además, desde la página de sorteos de EL PAÍS es posible comprobar las combinaciones ganadoras de los principales juegos de lotería que se celebran diariamente en España.