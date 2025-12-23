Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del martes 23 de diciembre

El sorteo de Bonoloto de este martes se juega por un bote de 4,2 millones de euros

Bonoloto comprobar sorteo del martes 23 de diciembre de 2025
El País
El País
Madrid -
Ir a los comentarios

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Bote de la Bonoloto de hoy

El sorteo de Bonoloto de este martes se juega por un bote de 4,2 millones de euros.

En el sorteo de Bonoloto de este lunes no hubo ganador de primera categoría, pero sí un acertante de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 184.000 euros siendo su boleto sellado en San Román, Cantabria.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 23 de diciembre han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 11, 14, 22, 30, 33, 37
  • Número complementario: 3
  • Reintegro: 7

Todos los Premios

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Otros Sorteos del día

Euromillones

Cupón diario de la ONCE

Más información

El Gordo 2025 cae en La Bañeza, León

El Gordo apaga el amargor del fuego en La Bañeza y cae en un club de fútbol: “¡Hay que fichar a Mbappé!”

Juan Navarro / Daniela Gutiérrez | La Bañeza (León) | Madrid
Horas Gordo de la Lotería de Navidad

Las horas del Gordo de Navidad en los últimos diez años: desde el más madrugador al más tardío en el Teatro Real

El País

Archivado En

Lo más visto

