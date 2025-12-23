Bonoloto: comprobar sorteo del martes 23 de diciembre

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Bote de la Bonoloto de hoy

El sorteo de Bonoloto de este martes se juega por un bote de 4,2 millones de euros.

En el sorteo de Bonoloto de este lunes no hubo ganador de primera categoría, pero sí un acertante de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 184.000 euros siendo su boleto sellado en San Román, Cantabria.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 23 de diciembre han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 11, 14, 22, 30, 33, 37

Número complementario: 3

Reintegro: 7

Todos los Premios

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

