Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 17 de diciembre

La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

Este miércoles llega la penúltima oportunidad de la semana de probar suerte con el Cupón diario de la ONCE, que se celebra solo de lunes a jueves. Los viernes y los fines de semana ONCE no deja de repartir premios pero con los sorteos del Cuponazo y el Sueldazo de fin de semana.

Hoy 17 de diciembre, a una semana justa del inicio de la Navidad, el Cupón diario de la ONCE reparte, como es habitual, un primer premio de 500.000 euros a los afortunados que cuenten con el número más la serie, además, reparte numerosos premios en función de las cifras acertadas.

El formato del juego se mantiene intacto desde 1984, año en el que se estableció de forma oficial, y se centra en décimos con cinco cifras más la serie.

Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy

Los números premiados en el sorteo del Cupón diario de la ONCE de este miércoles 17 de diciembre han sido los siguientes:

Número: 69672

Serie: 030

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que se pueden obtener en función de las cifras acertadas en cada décimo. En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

Todos los premios

69672 serie 030 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

69672 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

6967 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

9672 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

696 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

672 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

69 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

72 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

6 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

2: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprobar los números premiados

Una vez concluido el sorteo, se podrá consultar el número premiado junto a la serie correspondiente en la página web de JuegosOnce.es, que ofrecerá el resultado escasos minutos tras el mismo. Además, ONCE pone a disposición de todos sus usuarios la nueva App “Mi Vendedor ONCE”, desde la que se pueden conocer los resultados de las loterías escaneando los boletos.

En EL PAÍS también te ofrecemos los resultados de los principales sorteos de lotería del día, a través del apartado de sorteos.

Aquellos décimos que sean agraciados con el número del cupón diario de la ONCE se podrán cobrar de forma telemática y de forma física, en función de la cantidad premiada y de los puntos de venta en los que se hayan adquirido.

Sorteos Extraordinarios de la ONCE

A apenas una semana de la Nochebuena, es el momento de dejar preparadas todas las celebraciones y tradiciones navideñas y el Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE ya se ha convertido en todo un clásico. Se celebra el próximo 1 de enero y reparte numerosos premios, entre los que destacan 90 premios de 400.000 euros a las 5 cifras del premio principal.

Los cupones para probar suerte con este juego ya están a la venta y se pueden adquirir en puntos de venta oficiales y a través de la página oficial de JuegosOnce.es.