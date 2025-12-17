Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 17 de diciembre
Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles
Loterías y Apuestas del Estado llega al ecuador de esta semana previa a la navidad con el sorteo de la Bonoloto, que reparte hoy un bote de 1.300.000 euros.
Las cantidades premiadas en este sorteo diario son variables y dependen de cada una de las categorías premiadas y de la recaudación acumulada en las apuestas.
Las únicas cantidades fijas son las que corresponden al reintegro, que serían 0.50 euros y a las de la quinta categoría, premiada con 4 euros.
En el sorteo de ayer martes de la Bonoloto no hubo ganador de primera categoría, pero si hubo 3 ganadores de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 46.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Ávila, Valencia y Pontevedra.
BonoLoto: premios y ganadores del 16 de diciembre de 2025 https://t.co/sEj8IyWy5u— BonoLoto (@bono_loto) December 16, 2025
Resultados de la Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 17 de diciembre son los siguientes:
- La combinación ganadora: 10, 11, 13, 17, 33, 36
- El complementario: 1
- El reintegro: 0
Todos los premios
- Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
- Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
- Tercera categoría: Acertar 5 números.
- Cuarta categoría: Acertar 4 números.
- Quinta categoría: Acertar 3 números.
- Reintegro: Acertar el número de reintegro.
Hay cosas que harías toooodos los días como sentarte frente a una chimenea calentito a ver bailar el fuego, o jugar a la #Bonoloto. Hoy #Bote de 1.300.000€. Juega de lunes a domingo desde 0,50€ y consigue grandes premios. pic.twitter.com/iR7wCGrJEU— Loterías del Estado (@loterias_es) December 17, 2025
Comprueba tus números y cobra el premio
Una vez terminados los sorteos del día, se pueden consultar los números premiados a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que publica los resultados escasos minutos después de los mismos.
Además, en la página web de EL PAÍS te ofrecemos los resultados de los principales sorteos de lotería del día. En el caso de los miércoles, puedes consultar los resultados de Bonoloto y del Cupón diario de la ONCE.
Si eres uno de los afortunados del día, los premios del sorteo de la Bonoloto se pueden cobrar en función del importe ganado. Si la cantidad es inferior a 2.000 euros se podrá cobrar en cualquier punto de venta oficial de Loterías. Para aquellos premios que sean superiores, se deberá cobrar en las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado.
Solo se podrá cobrar el premio si se presenta el boleto premiado y el propio documento de identidad. El importe se transferirá a tu cuenta bancaria tras verificar la autenticidad del boleto.
Otros Sorteos
