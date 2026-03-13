Lo que las víctimas de pederastia en la Iglesia le pedimos a Feijóo

Esperábamos que el PP adoptara una postura coherente, votando lo mismo en el Congreso y en el Parlamento europeo. Nos decepciona que no haya sido así

Estimado señor Feijóo, nos dirigimos a usted públicamente como supervivientes de abusos sexuales en la Iglesia católica. Aunque nuestros agresores fueron depredadores sexuales que abusaron de multitud de menores durante décadas, no se les pudo juzgar porque, cuando tuvimos la fortaleza de denunciar los hechos, estos habían prescrito.

Las instituciones que tenían la obligación moral y legal de cuidarnos y defendernos decidieron amparar y proteger a nuestros verdugos, encubriendo de forma generalizada y sistemática los hechos, más preocupadas por su poder, prestigio y patrimonio que por nuestra dignidad. Nuestros casos demuestran que la institución jurídica de la prescripción, cuando se aplica a los delitos de pederastia, es la gran aliada de los depredadores y encubridores, garantizándoles una impunidad que no merecen, y la gran enemiga de las víctimas, negándonos el acceso a la tutela judicial efectiva a la que tenemos derecho.

Por este motivo, desde el activismo de base, durante la última década, hemos impulsado una campaña ciudadana para que los delitos de pederastia no prescriban. Como demuestran las más de 566.000 firmas que conseguimos a favor de nuestra iniciativa, la mayoría de los ciudadanos, de todos los colores políticos, apoyan nuestra justa reivindicación.

Actualmente se está debatiendo en el Congreso una proposición de ley impulsada por el Parlament para que los delitos de pederastia no prescriban. La evidencia científica, el derecho comparado y las recomendaciones de organismos internacionales avalan la solvencia jurídica de la propuesta. Debido a los efectos del trauma sexual infantil, las victimas suelen tardar décadas en poder procesar, verbalizar y denunciar el delito que han sufrido. Un estudio alemán con 1.000 víctimas de abusos sexuales en instituciones religiosas estableció que la edad media a la que las victimas contactaban con las autoridades para denunciar los hechos era 52 años.

Para resolver este grave problema, 15 de los 27 estados de la UE han aprobado la imprescriptibilidad de estos crímenes. El Consejo de Europa y Naciones Unidas han pedido a los estados miembros que eliminen las barreras jurídicas que impiden a las víctimas acceder a la justicia, como los plazos de prescripción. En junio de 2025, el Parlamento europeo votó a favor de una propuesta de directiva europea que incluía la imprescriptibilidad total para los delitos de pederastia. Esta postura contó con el voto unánime de la mayoría de los eurodiputados españoles, incluyendo los parlamentarios populares. Este febrero el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha denunciado la escasa eficacia de la justicia española a la hora de perseguir los casos de pederastia clerical y recomendado la imprescriptibilidad de estos delitos.

Teniendo en cuenta este contexto nacional e internacional esperábamos que el PP, como partido de Estado, adoptara una postura coherente, votando lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo. Nos ha entristecido y decepcionado que no haya sido así, señor Feijóo. Este mes de febrero, por fin se ha desbloqueado la tramitación de la ley de imprescriptibilidad catalana, al finalizar el plazo de enmiendas. Mientras que, en sus enmiendas, el PSOE ha seguido defendiendo la imprescriptibilidad para estos crímenes, el PP ha dado un giro de 180 grados, obviando su voto en el Parlamento europeo y proponiendo una mera ampliación de 10 años del plazo de prescripción.

Con esta decisión el PP se aleja del consenso y los estándares que defienden sus homólogos conservadores en Europa, adoptando además una postura incomprensible para su base social. Por eso, señor Feijóo, le pedimos humildemente que el partido que usted dirige rectifique, llegando a un pacto de Estado con el PSOE para aprobar una ley de imprescriptibilidad equiparable a la de la mayoría de los estados de la UE.

También le pedimos poder tener una reunión con usted y su equipo para explicarles en primera persona la importancia de esta ley para las víctimas de pederastia, de forma que puedan tomar una decisión informada al respecto. En una reunión que tuvimos las víctimas con el ministro Bolaños y el presidente Sánchez en la Moncloa, tras escuchar nuestras historias, ambos dirigentes comprendieron que la imprescriptibilidad es una de las medidas más eficaces para garantizar que los crímenes que sufrimos, que jamás deberían haber sucedido, no vuelvan a ocurrir, protegiendo así a las nuevas generaciones. Creemos que un estadista con su sensibilidad, empatía y firme compromiso con las libertades democráticas y derechos humanos, si escucha nuestras historias y argumentos, no puede llegar a una decisión diferente a la que tomaron Sánchez y Bolaños.

Hurtado, Barbero y Pujol son representantes de un colectivo de víctimas de la pederastia en la Iglesia española.