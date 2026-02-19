Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla: 10 años de una iniciativa solidaria a favor de los huérfanos de la violencia de género

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Cuando escribo estas líneas, se ha confirmado la séptima víctima mortal de la violencia de género de 2026 y se investiga si las muertes de una mujer y su hija de 12 años en un municipio de Castellón también responden a esta causa. Según los datos oficiales, ya son cinco los menores que han quedado huérfanos en lo que va de año por violencia de género. Desde el 1 enero de 2013 (antes no se registraban datos), la cifra asciende a 511. Aunque no existen números oficiales previos a 2013, ni que recopilen cifras de menores y mayores de edad, según estimaciones que hemos elaborado con base en distintas fuentes públicas, la cifra de personas huérfanas a causa de violencia de género entre el 1 enero de 2003 y esta fecha ascendería a 1.944, de las cuales 1.009 serían menores y 935 mayores de edad.

Tras los crímenes, estos huérfanos y quienes los acogen (normalmente, abuelo/as o tío/as maternos) se encuentran desamparados para afrontar lo mucho que les viene. Y no solo desde una perspectiva económica (para cualquiera supondría un esfuerzo económico importante incorporar a su núcleo a personas en edades formativas y que han pasado por algo tan traumático, con las necesidades que pueden requerir), sino también informativa, que puede ser igual de grave. ¿Qué ayudas existen y cómo accedo a ellas? ¿Me conviene personarme en el procedimiento penal? ¿Y adoptar a mi familiar frente a mantener la situación de acogimiento? ¿Puedo cambiar sus apellidos? ¿Qué ocurre con su herencia? ¿Y con las indemnizaciones que resulten del proceso penal?

Además, hasta hace poco, en un país tan comprometido contra la violencia de género como España, la situación de estos huérfanos pasaba desapercibida. Todos reaccionamos con estupor ante un crimen machista y somos conscientes de la lacra que es la violencia sobre las mujeres. Pero pocos se paran a pensar en la situación de los huérfanos resultantes de estos crímenes, en esas víctimas invisibles de la violencia de género.

Precisamente para hacer visible y mejorar la situación de este colectivo, en 2016 surge el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, que este año celebra su décimo aniversario. Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro promovida por los hijos y el viudo de Soledad Cazorla, a quien se pretende rendir homenaje. Soledad Cazorla fue la primera Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer (cargo que ocupó hasta su muerte en mayo de 2015) y, como tal, la responsable de constituir y dirigir la red de fiscales especialistas creada a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, del 28 de diciembre de 2004.

Desde sus inicios, el Fondo ha centrado su actividad en la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de estudios, refuerzo educativo o apoyo psicológico para estos huérfanos. En estos 10 años, hemos otorgado 288 becas, en favor de 135 personas huérfanas y por un importe superior a 535.000 euros. Nótese que hasta 2017 ninguna administración preveía medidas específicas de reparación para los huérfanos de la violencia de género, como son estas ayudas (hoy día, la mayoría lo hace).

Pero, lo que es más importante, gracias a nuestra labor ahora acompañamos a 79 familias a cargo de personas huérfanas a causa de violencia de género. Su generosidad al compartir sus vivencias y los problemas que afrontan nos ha permitido desarrollar dos labores fundamentales.

La primera, hacer de punto de encuentro para que la experiencia de estas familias se canalice hacia aquellas que pasan por la terrible situación de perder a sus hijas o hermanas y acoger a sus nieto/as o sobrino/as y, de este modo, puedan afrontarla más preparadas. En el marco de esta función, hemos elaborado sendas guías destinadas a familias y profesionales sociales, a modo de protocolo de “primera intervención” (algo que todavía no existe y que desde el Fondo venimos reclamando a las instituciones). Asimismo, desde 2022 hemos celebrado tres Encuentros Anuales de Familias de Víctimas Mortales de la Violencia de Género, el primero en Valencia y los siguientes en Málaga (2023) y Madrid (2025).

La segunda, desarrollar una labor de promoción de mejoras normativas y de actuación de los poderes públicos. En este sentido, hemos impulsado la Ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, en 2019, y la Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género, en 2022. Entre otras mejoras, han reformado el régimen de pensiones de orfandad para facilitar su acceso a las personas huérfanas de la violencia de género, al crear una prestación de orfandad específica e incrementar sus cuantías.

Nos enorgullece lo conseguido en estos 10 años, pero no nos conformamos. Queda mucho por hacer para remover los obstáculos para que estas personas huérfanas y quienes las acogen puedan desarrollar una vida plena, que no se vea truncada por los asesinatos de sus madres. Y para ello, es esencial ahondar en la conciencia social sobre la situación especialmente vulnerable y las necesidades de este colectivo, además de conseguir el consenso y respaldo de las instituciones y poderes públicos. Seguiremos trabajando en ello por muchas más décadas.