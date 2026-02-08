Investigan como violencia machista la agresión a una mujer y la muerte de un hombre en Almería

La víctima y otro individuo tienen heridas por arma blanca, pero están estables en el hospital. La Guardia Civil sospecha que el presunto agresor se suicidó

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la agresión sufrida por una mujer y la muerte de un hombre, ocurridas a última hora del sábado en el municipio almeriense de Lucainena de las Torres, en un suceso en el que otro hombre ha resultado herido.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que los dos lesionados, ingresados en estado estable en el área de Reanimación del Hospital Universitario Torrecárdenas, presentan heridas por arma blanca y fueron evacuados de urgencia al centro hospitalario de referencia en la capital almeriense. El suceso tuvo lugar sobre las 22:45 de este sábado, momento en el que el servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió los avisos que alertaban de una agresión con arma blanca en una vivienda de la localidad.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que evacuaron a dos personas, un hombre y una mujer, al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense. La mujer fue la primera en llegar al hospital, con un ingreso registrado a la 1:05 de este domingo, mientras que el varón, del que no se conoce la vinculación con los otros dos involucrados en el suceso, llegó al centro sanitario poco después, a la 1:16.

En el lugar de los hechos se encontró el cadáver de otro varón. Se está a la espera de los resultados de la autopsia y de una investigación más detallada para esclarecer totalmente las circunstancias de los hechos, si bien se mantiene el suicidio del presunto agresor como vía principal de la investigación.

En lo que va de año, seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.349 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.