Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por agredir sexualmente y maltratar a su expareja

Un teniente de la Guardia Civil de Bétera (Valencia) ha sido detenido y ha quedado en situación de investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones hacia su expareja. Según han informado este viernes fuentes judiciales, el detenido pasó el jueves a disposición de la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia), quien acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares.

Entre esas medidas, la jueza ha ordenado la prohibición de aproximarse a menos de 700 metros de la denunciante, de su lugar de trabajo y de cualquier sitio que la víctima frecuente, así como a la localidad donde reside. Tampoco podrá comunicarse con ella por cualquier medio. Y el agente tendrá que llevar una tobillera con GPS para que se cumpla la orden de alejamiento.

La detención ha sido adelantada por el diario Las Provincias, que informa de que la víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron entre septiembre y diciembre de 2025. Una de las violaciones denunciadas tuvo lugar en el domicilio de la víctima, otra durante un viaje a Marruecos y la tercera en el chalé del teniente, según la declaración de la mujer recogida por ese diario.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.