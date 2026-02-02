La Guardia Civil detiene a un hombre por el asesinato de su madre en Tenerife

Este domingo la Guardia Civil detuvo a un hombre de 53 años como principal sospechoso por el asesinato de su madre, de 82, en Costa del Silencio, en el municipio turístico de Arona, al sur de Tenerife. Por el momento ha trascendido escasa información. Se sabe que el hombre, alemán como la víctima, está a la espera de pasar a disposición judicial, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que el cuerpo fue hallado este domingo, según ha explicado una portavoz del cuerpo armado. A su vez, el Ministerio de Igualdad confirma que están analizando el caso como feminicidio familiar ―los asesinatos cometidos por hombres dentro del entorno de la familia―, que se contabilizan oficialmente desde 2022.

Fuentes de la investigación han asegurado a la Agencia Efe que en el lugar de los hechos se han hallado cinco casquillos de bala. Varios medios locales sostienen, a su vez, que el presunto parricida dejó en la vivienda una carta manuscrita, la cual, según fuentes cercanas al caso citadas por los rotativos, facilitó la identificación del autor. La Guardia Civil ha rehusado confirmar la existencia de esta supuesta prueba.

En lo que va de año, es el primer feminicidio familiar del que se tiene registro, según los datos disponibles. En septiembre de 2022, el Gobierno inició una contabilidad ampliada para los asesinatos de mujeres, convirtiéndose en el primer país del mundo con una estadística oficial de feminicidios, que amplía el ámbito de la pareja o expareja y que clasifica los crímenes en cuatro categorías. Feminicidio familiar, cuando un hombre asesina a una mujer dentro del ámbito de la familia; sexual, asociados a las agresiones, e incluyendo la trata y la explotación sexual, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado; el social, los asesinatos por parte por ejemplo de amigos, vecinos o compañeros de trabajo; y el vicario, el asesinato de una mujer mayor de 18 para hacer daño a otra.

Desde que existe esa contabilidad se han producido 87 feminicidios, la mayoría familiares, 54; seguidos de los sociales, 21; los sexuales, 11; y los vicarios, 1.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.