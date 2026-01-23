El sistema Viogén ampliará sus indicadores de riesgo e incluirá la violencia digital o agresiones a embarazadas

La violencia digital, el intento de estrangulamiento, las agresiones a mujeres embarazadas o las amenazas de asesinar a los hijos serán incorporados como indicadores de riesgo para predecir el comportamiento de un maltratador en el sistema policial VioGén, que prepara un nuevo salto para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista. Cuando se ha cumplido un año de la presentación de VioGén 2, el equipo que lidera el sistema hace balance y explica su presente y su futuro: son la responsable de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio del Interior, Belén Crego, y el jefe de Prevención y Estudios de Violencia de Género y Sexual de la Secretaría de Estado de Seguridad, Juan José López Ossorio.

El Ministerio del Interior puso en marcha VioGén en 2007 como una herramienta para evaluar el riesgo de que una víctima de violencia de género vuelva a ser agredida por el maltratador: de bajo a extremo o letal. Desde entonces, los cuerpos policiales han realizado más de ocho millones de valoraciones de riesgo de las víctimas, 827 ayuntamientos se han sumado y se han registrado casi 900.000 casos, más de 100.000 de ellos activos, esto es, con seguimiento policial.

Hace un año, en enero de 2025, el departamento de Fernando Grande-Marlaska anunció una gran migración hacia un sistema renovado, VioGén 2, que la comisaria Crego califica de “muy positiva” desde el punto de vista técnico y operativo, pues permite una gestión más rápida y ágil y ha abierto el sistema a la participación de más instituciones. Crego explica que el sistema está en continua revisión y evolución.

La responsable de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio del Interior, Belén Crego, durante una entrevista con la agencia Efe. Borja Sánchez-Trillo (EFE)

En los últimos años, se han incorporado la estimación del riesgo de menores a sufrir violencia vicaria, planes de seguridad personalizados para las víctimas, instrucciones sobre agresores persistentes —un perfil peligroso de maltratador que agrede a varias mujeres a lo largo de su vida y que supone alrededor del 11 % del total de agresores identificados en VioGén—, la inclusión de casos supervisados o el Protocolo Cero. En el Protocolo Cero se incorporan casos al sistema gracias a la intervención de los agentes policiales, sin la denuncia de la víctima. Ya suponen alrededor del 25% o 30% de los nuevos casos que entran a VioGén, e Interior ha detectado que está creciendo el porcentaje de víctimas que denuncian después de que su caso se active mediante este protocolo.

El siguiente gran paso se producirá este año, avanza Crego, con una revisión profunda de los indicadores de riesgo y los formularios de valoración de las víctimas, que recogen la información de cada situación de violencia de género para determinar el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida por el maltratador. Esta revisión se está realizando a partir del análisis científico de las características de los agresores y cómo estas pueden predecir su comportamiento violento, precisa López Ossorio. “Siempre hemos estado analizando y recalibrando los instrumentos, pero ahora vamos a hacer un cambio notable, un cambio importante en la valoración del riesgo”, señala. “Previsiblemente, algunos indicadores tendrán que salir porque ya no tienen importancia estadística, que cambia cada cierto tiempo, y otros indicadores nuevos tienen que entrar”.

El jefe de Prevención y Estudios de Violencia de Género y Sexual de la Secretaría de Estado de Seguridad, Juan José López Ossorio, durante una entrevista con la agencia Efe. Borja Sánchez-Trillo (EFE)

Entre esos indicadores que se prevé incorporar están la violencia digital, algunos supuestos de agresiones como los intentos de estrangulación (“principal indicador de violencia letal cuando ha habido violencia física”) y las agresiones en el embarazo, que perpetra un tipo de maltratador sin empatía y más violento. También se incorporarán nuevos indicadores relacionados con la violencia vicaria, en concreto las amenazas letales contra los hijos menores de edad, que “son poco prevalentes, pero muy importantes”. Se están analizando todos los homicidios de menores en contextos de violencia de género con la finalidad de determinar qué papel desempeñan determinados comportamientos criminales muy concretos.

Otra cuestión sobre la que está trabajando el equipo de VioGén es sobre la inminencia, esto es, cuándo se puede perpetrar un feminicidio, qué avisos o alertas tempranas caracterizan estos hechos. Cada paso que se da persigue reducir la reincidencia y proteger a la víctima. También se están analizando otros elementos para ver en qué medidas pueden ser importantes para mejorar la capacidad policial de adelantarse a los asesinatos por violencia de género, como son “los patrones de control coercitivo, los eventos críticos recientes o cuando los agresores llegan a un punto de ‘no retorno’ psicológico”.

La responsable de VioGén asegura que el sistema ha protegido muchas vidas y ha evitado muchas agresiones graves. Crego destaca que se ha producido un descenso de más del 20% de los feminicidios desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de asesinatos por violencia de género.

