Jóvenes de un instituto de La Rioja difunden imágenes de compañeras desnudadas con IA

La Consejería de Educación y la dirección del centro abren una investigación por el caso que afecta a una decena de alumnas de 14 a 16 años

Varios alumnos del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Bartolomé Cossío de Haro (12.167 habitantes, según el INE en 2025) están siendo investigados por la difusión en diferentes grupos de WhatsApp de fotos de sus compañeras desnudas que han sido creadas con inteligencia artificial.

Son más de 10 las estudiantes afectadas por este caso, con edades entre 14 y 16 años, de acuerdo con la información adelantada por el diario La Rioja. La Guardia Civil no ha aclarado si han recibido alguna denuncia por este asunto.

El propio centro educativo se ha encargado de informar a las familias de lo que estaba ocurriendo después de tener constancia de que varios alumnos habían manipulado con inteligencia artificial unas imágenes en las que aparecían algunas de sus compañeras en actitudes sexuales y ligeras de ropa y difundirlas en grupos de WhatsApp.

“Las niñas están mal y las familias estamos disgustadas por tratarse de compañeros de toda la vida”, ha asegurado una de las madres de estas adolescentes, según recoge el periódico autonómico.

Ante la gravedad de los hechos, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, a través de Inspección Educativa, y la propia dirección del centro están analizando lo sucedido para adoptar las medidas necesarias. La dirección del instituto ha declinado hacer declaraciones por el momento. La Fiscalía tampoco ha confirmado si ha abierto diligencias sobre este asunto.

La Guardia Civil informa de que una familia de una de las menores afectadas ha presentado una denuncia por este caso, pero luego la ha retirado. La razón es que “la fotografía no mostraba a la estudiante desnuda ni vulneraba su intimidad de forma directa”.